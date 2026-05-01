MÉS acusa a Martínez del retroceso de derechos LGTBI en Palma por la cancelación del Orgullo

PALMA 1 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha criticado este viernes lo que ha considerado "grave degradación" de las políticas públicas de diversidad e igualdad por parte del PP después de que Ben Amics haya anunciado la cancelación de la celebración del Orgullo LGTBI+ por la falta de planificación y coordinación del Ayuntamiento.

La formación considera que esta situación es la consecuencia directa de la "desidia política" del alcalde, Jaime Martínez, y del "desmantelamiento sistemático" de las políticas LGTBI+ impulsado por el PP desde el inicio de la legislatura, según han indicado en un comunicado.

"La cancelación del Orgullo es una vergüenza institucional y evidencia que el gobierno de Jaime Martínez ha decidido abandonar al colectivo LGTBI+ y dejar Palma sin liderazgo en la defensa de los derechos y las libertades", ha afirmado el regidor ecosoberanista Miquel Àngel Contreras.

El edil ha criticado que el PP gobierne "de espaldas a las entidades" y haya convertido "la inacción, el silencio y la falta de compromiso en su política oficial en materia de diversidad".

En este sentido, ha recordado que durante este mandato también se han eliminado los talleres de diversidad sexual y de género de PalmaEduca, lo que a su juicio "demuestra una estrategia clara de retroceso en derechos y de desmantelamiento de las políticas de sensibilización".

"El problema no es solo la incapacidad de gestionar un acontecimiento tan importante como el Orgullo. El problema es que detrás de esta dejadez hay una decisión política: invisibilizar al colectivo y asumir el marco ideológico de la extrema derecha", ha asegurado

Los ecosoberanistas han alertado de que Palma está viviendo "un retroceso democrático y social preocupante" y han acusado al PP de convertir las políticas de igualdad en "las primeras víctimas de los pactos y de la presión ideológica de la derecha más reaccionaria".

MÉS per Palma ha expresado su apoyo a Ben Amics y a todas las entidades que trabajan por la defensa de los derechos del colectivo LGTBI+ y ha reclamado en el Ayuntamiento de Palma que rectifique inmediatamente, recupere las políticas de diversidad y garantice que Palma vuelva a ser una ciudad referente en derechos, igualdad y libertades.

"Jaime Martínez ha convertido Palma en una ciudad menos libre, menos diversa y menos comprometida con los derechos humanos. El alcalde no puede continuar escondiéndose detrás excusas administrativas cuando el que hay es una absoluta carencia de voluntad política", ha concluido Contreras.