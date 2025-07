MÉS acusa al PP de convertir Mallorca en un "laboratorio de destrucción urbanística" y pide retirar cambios normativos

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, interviene en el pleno. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha afirmado que el PP ha convertido la isla en un "laboratorio de destrucción urbanística", con la "complicidad entusiasta de la extrema derecha", por lo que ha solicitado que se dé marcha atrás en todas las modificaciones normativas impulsadas por el PP.

El partido ecosobiranista ha considerado que esta nueva legislación es "la puerta de entrada a una nueva oleada de especulación y destrucción territorial", según ha explicado MÉS per Mallorca en un comunicado.

La formación ha aprovechado el debate de propuestas de resolución de política general en el pleno del Consell de Mallorca para criticar lo que consideran una "barra libre urbanística" avalada por el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés. "Mallorca ya no es solo una isla sobrecargada, es una isla bajo amenaza", ha afirmado la portavoz de MÉS per Mallorca, Catalina Inés Perelló.

En este contexto, MÉS ha registrado más de 120 propuestas de resolución que tienen como objetivo "frenar la destrucción del territorio, poner límites al turismo masivo y enderezar unas políticas sociales", puesto que, a su modo de ver, han quedado "arrinconadas" a pesar de que el Consell dispone del presupuesto más elevado de su historia.

Entre las principales críticas, Perelló ha señalado que la modificación del Plan Territorial Insular supone una "amenaza directa" al suelo rústico y al modelo territorial vigente, puesto que "abre la puerta a la legalización de ilegalidades, favorece la construcción dispersa y altera los equilibrios que durante décadas han permitido proteger espacios como la Serra de Tramuntana o el mosaico agrícola de la isla".

También ha cargado contra la nueva zonificación energética, que "multiplica por 25" la superficie prevista para parques solares y que, según MÉS, se ha hecho "de espaldas en el territorio y la 'pagesia'". "Sí a las renovables pero no así. No a expensas del paisaje, no a expensas de la gente que vive", ha dicho la portavoz.

El partido ha puesto sobre la mesa la necesidad de un giro radical en la política turística. En el paquete de propuestas registradas, MÉS ha reclamado limitar la entrada de cruceros en el puerto de Palma, retirar la zonificación turística y declarar todo Mallorca zona no apta para estancias turísticas en viviendas, una medida que, aseguran, serviría para "priorizar el derecho a la vivienda ante el uso especulativo del parque residencial".

"Ni una plaza turística más, ni un coche más, ni un crucero más. Esto no lo dice solo MÉS, lo dice la gente que vive en Mallorca todo el año, lo dicen los técnicos, los científicos y los colectivos ecologistas", ha afirmado Perelló.

En clave social, la formación ha aseverado que la inversión en servicios sociales ha caído por debajo del 50 por ciento y ha acusado el Consell de "abandonar las personas más vulnerables". Entre las medidas que propone la formación está la reactivación del Pacto por la Inclusión Social, la ampliación de plazas públicas en centros sociosanitarios como Huialfàs o nuevas ayudas de acogida para familias con dificultades.

Perelló también ha criticado los discursos de odio "alimentados desde la derecha contra la inmigración" y ha recordado que el problema de Mallorca "no son 50 menores no acompañados", sino que, a su parecer, "el problema es la saturación turística, los alquileres desbocados y la destrucción del territorio".

Finalmente, MÉS ha defendido el catalán como "lengua propia y vertebradora" y ha reclamado medidas para "reforzar el tejido cultural y patrimonial de la isla", como la recuperación del dominio .cat en la web del Consell, la "centralidad del catalán" en los Premis Mallorca y el aumento de las ayudas a entidades culturales y artesanas.

"El Consell ha renunciado a gobernar. MÉS no se callará ni hoy ni mañana. Hay alternativa, hay margen y hay una sociedad que reclama límites, respeto y futuro", ha concluido Perelló.