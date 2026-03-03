MÉS acusa a PP y Vox de "aniquilar" la industria y propone blindar la actividad en los polígonos

Archivo - Vista aérea de un polígono industrial de Palma. - CAIB - Archivo

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha acusado a PP y Vox de "aniquilar" la industria de los polígonos, donde, según ha denunciado públicamente este martes, se está sustituyendo actividad productiva por otros usos que "corresponden" a espacios urbanos, y ha propuesto blindar la actividad industrial en estos complejos.

Este posicionamiento responde a la moción de Vox aprobada con el voto favorable del PP en el pleno del Ayuntamiento el pasado mes de enero para liberalizar durante un año los usos compatibles en suelo industrial de los polígonos.

En una rueda de prensa en Cort, el grupo ecosoberanista ha reclamado una normativa que garantice la actividad industrial en los polígonos, así como fórmulas de colaboración público-privada que permitan que las naves sean modulares y más accesibles para las pequeñas y medianas empresas.

((Habrá ampliación))