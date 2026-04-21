MÉS acusa a Prohens de querer desregularizar Es Trenc y ella responde: "Mi intención es poder pegarme un chapuzón"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España).- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 21 (EUROPA PRESS)

MÉS per Mallorca ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de intentar modificar la ley que regula el parque natural de Es Trenc mediante una enmienda al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos, a lo que ella ha contestado que su intención es poder "pegarse un chapuzón" este verano.

De este modo ha respondido a la pregunta que el portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, le ha formulado durante el pleno del Parlament de este martes.

Apesteguia ha dicho que cualquiera que sea "malpensado" podría intuir que la intención del PP y del Govern es modificar la ley de Es Trenc para desregularizar el parque natural, ubicado en Campos, el municipio natal de la presidenta.

El ecosoberanista también ha advertido de la presentación de una segunda enmienda que pretende, según su interpretación, "asimilar la normativa propia sobre los chiringuitos a la normativa española, que es más laxa".

"Si alguien ha pensado cómo modificar la regulación del parque natural de Es Trenc es porque piensa cambiarla. Y esto pasa después de que seis contenciosos fuese retirados tras reunirse con el Govern", ha sostenido. "Algún malpensado podría pensar que se ha comprometido a satisfacer sus demandas por alguna vía", ha añadido.

"Como 'campanera', que quiere y respeta su casa, y si la gente me lo permite, mi intención es poder pegar algún 'cap fico' --un chapuzón-- este verano. Solo piensa mal quien mal hace, es decir, ustedes", ha contestado Prohens con ironía.

La líder autonómica ha defendido que la citada enmienda tan solo pretende permitir la aprobación de un plan de gestión del parque natural de Es Trenc.

"El resto es una película fruto de su desesperación. Lo que difunden son bulos, dicen una cosa y hacen otra", ha zanjado Prohens.