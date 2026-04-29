MÉS advierte del posible "desequilibrio" que generará una modificación presupuestaria del Ayuntamiento de Marratxí

Archivo - La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual. - MÉS PER MARRATXÍ - Archivo

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de MÉS per Marratxí ha advertido del posible "desequilibrio" que generará una modificación presupuestaria de 23 millones de euros presentada por el equipo de gobierno en el pleno de este miércoles.

El planteamiento del Ayuntamiento, según han indicado los ecosoberanistas en un comunicado, incluye un gasto de 23 millones de euros procedentes del remanente de tesorería.

De acuerdo con un informe de Intervención citado por el partido, esta operación podría generar una necesidad de financiación superior a los 26,5 millones de euros, lo que implicaría el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y siendo incompatible con el Plan Económico y Financiero vigente.

"No estamos ante una decisión menor. Estamos hablando de comprometer más de 23 millones de euros de los ahorros del Ayuntamiento sabiendo que el informe técnico advierte de que esto genera un desequilibrio muy importante", ha dicho la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual.

Para la regidora, lo presentado por el equipo de gobierno no es "una inversión estratégica clara sino de una lista muy amplia de proyectos, algunos de los cuales no están definidos".

"Da la sensación de que se prioriza generar titulares por encima de una gestión económica rigurosa. Anunciar muchas inversiones no es lo mismo que planificarlas y ejecutarlas con garantías", ha apuntado.

Además, la ecosoberanista, de nuevo citado el informe de Intervención, ha alertado de que el "desequilibrio" se generará independientemente de su se ejecuta todo el gasto o no.

Desde MÉS per Marratxó también han criticado la "incoherencia" del equipo de gobierno por lo que respecta a la gestión económica, pues en el mismo pleno se ha aprobado la no disponibilidad de crédito en partidas vinculadas a los servicios sociales por un valor de 243.000 euros.

"Es difícil de explicar que se bloqueen recursos en servicios sociales por prudencia mientras se plantea un gasto masivo en otros ámbitos. La gestión económica debe tener criterios claros y coherentes", ha sostenido Amengual.