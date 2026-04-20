MÉS afirma que el sistema migratorio español "no funciona" pero niega que la regularización suponga "efecto llamada"

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa. - PARLAMENT - Archivo

PALMA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha afirmado que el sistema migratorio español "no funciona", aunque ha rechazado que esta situación o las regularizaciones extraordinarias den lugar a un denominado "efecto llamada".

Según ha afirmado el portavoz de la formación ecosoberanista, Lluís Apesteguia, en una rueda de prensa en el Parlament, el sistema ordinario de gestión migratoria es insuficiente, al considerar que obliga a miles de personas a vivir y trabajar en situación irregular, lo que interpreta como un "fracaso" del modelo actual.

En este contexto, ha sostenido que las regularizaciones extraordinarias no son una solución definitiva, pero sí una respuesta a una realidad existente que permite garantizar derechos básicos y evitar situaciones de vulnerabilidad y explotación laboral, al tiempo que ha criticado las propuestas de deportaciones masivas.