Vox acusa a las ONG de "vivir del negocio" de la inmigración y pide romper convenios de colaboración

Archivo - La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, en una rueda de prensa en el Parlament. - VOX - Archivo

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha criticado la labor de las ONG que trabajan atendiendo a las personas migrantes, a las que ha acusado de "vivir de un negocio" vinculado a la inmigración irregular.

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha sostenido que los recursos destinados a estas organizaciones procedentes del gasto público deberían emplearse en la financiación de billetes de retorno para los inmigrantes en situación irregular o en ayudas a los países de origen, con el objetivo de evitar, a su juicio, el denominado "efecto llamada".

De esta forma, ha defendido la necesidad de revisar o romper los convenios de colaboración con estas entidades, al considerar que no deberían mantenerse activos en un contexto de llegadas irregulares a las fronteras, especialmente en el caso de Baleares.

Vox ha vinculado además la gestión migratoria con un incremento de la presión sobre los servicios públicos y ha afirmado que entre los inmigrantes irregulares hay personas con antecedentes delictivos o sin controles sanitarios.

Por otra parte, ha relacionado el decreto de regularización de inmigrantes con el aumento de la inmigración en los primeros tres meses y medio de 2026 frente al periodo anterior.

La portavoz se ha referido a unos datos que señalan que en lo que va de 2026 ha aumentado un 19 por ciento la inmigración, con la llegada de 1.318 personas y la interceptación de 65 pateras.

Así, ha tildado la regularización como un "folleto" publicitario que, según ha dicho, las mafias utilizan para enviar migrantes.

Según Cañadas, esta política ha provocado un aumento de la inseguridad en las calles y un colapso administrativo, en referencia a las colas que se han formado frente a las oficinas de atención al ciudadano en Palma tras la entrada en vigor de la regularización.

Por otra parte, la formación ha señalado que el PP también es responsable, ya que en el año 2000 instauró el arraigo y la reagrupación familiar en la legislación española, lo que, según la portavoz, son medidas que generarán un "efecto llamada" de migrantes.