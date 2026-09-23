MÉS alerta que el Consell de Mallorca ha tramitado cerca de 1.900 plazas turísticas y renovado otras 6.700

Archivo - Varias personas marchan por Palma contra el turismo masivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha recriminado al Consell de Mallorca que haya vendido o reservado un total de 1.896 plazas turísticas nuevas y renovado otras 6.730 en viviendas plurifamiliares, pese a su discurso de "contención".

El candidato de MÉS per Mallorca a la institución insular para las elecciones de 2027, Miquel Oliver, ha criticado que una cosa es lo que anuncia el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y "otra es el que reflejan los datos de su gobierno".

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles, el ecosoberanista ha censurado que el representante insular hable de "contención" pero ha alertado que el PP "ha vuelto a poner en marcha la maquinaria de las plazas turísticas, sin saber qué presión puede asumir Mallorca".

El candidato de MÉS ha recalcado que Galmés aboga por la "contención turística", una reducción del techo de plazas y una revisión del Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), mientras que ahora el Consell reconoce que "no tiene previsto revisar las zonas aptas del PIAT, ni dispone de un estudio actualizado de capacidad de carga".

Asimismo, ha puesto especialmente el foco en otro dato que "evidencia las carencias en el control de la oferta turística". De acuerdo con la información trasladada por MÉS, el Consell asegura que ha llevado a cabo seis campañas de control sobre 900 estancias turísticas.

De estas, solo 106 tienen informe favorable y 203, desfavorable. Las 691 restantes "continúan pendientes de resolución", lo que supondría aproximadamente tres de cada cuatro casos.

"No basta con mantener miles de plazas en circulación. El Consell también tiene la obligación de controlarlas y sus propios datos dicen que tres de cada cuatro expedientes todavía están pendientes", ha señalado Oliver.

Por este motivo, ha reclamado al gobierno insular que explique cuánto de tiempo hace que estos expedientes esperan una resolución y, sobre todo, que ha pasado con los 203 casos que ya tienen un informe desfavorable.

MÉS también ha cuestionado otros mecanismos de control, puesto que en cuanto a los certificados energéticos, las respuestas del Consell "recogen cero expedientes sancionadores".

En relación con los sistemas de ahorro de agua, la institución informa de 657 visitas a establecimientos de alojamiento turístico pero "no concreta cuántas viviendas turísticas han sido inspeccionadas específicamente, ni consta ningún expediente sancionador resuelto por este motivo".

"El PP facilita que las plazas continúen en circulación pero cuando se pregunta por los controles, hay centenares de expedientes pendientes, ninguna sanción en cuestiones concretas y demasiadas preguntas sin respuesta", ha criticado Oliver.

MÉS DUDA QUE NO HAYA "CRECIMIENTO NETO"

Por otro lado, ha censurado que los datos facilitados por el mismo Consell muestran también que, desde la entrada en vigor del decreto contra la oferta ilegal se han vendido 1.020 plazas turísticas y se han reservado 876 más. En total, son 1.896 plazas vendidas o reservadas.

La institución puntualiza que esto "no significa que todas estén ya en comercialización activa" pero para Oliver, estas cifras "contrastan con el discurso de contención del gobierno insular".

Por este motivo, ha replicado al argumento del PP que afirma que "no hay crecimiento neto" de plazas, puesto que considera que este dato "no permite saber si Mallorca reduce realmente su presión turística".

MÉS ha preguntado cuántas plazas que antes habrían desaparecido definitivamente han vuelto ahora a la bolsa para poder ser comercializadas nuevamente, una cifra que no habría facilitado el Consell.

"Si una plaza desaparece y después vuelve a la bolsa para poderse vender otra vez, quizás no se pasa de 100 a 101 plazas pero tampoco se baja de 100 a 99. Por eso decir simplemente que no se crece solo explica una parte de la historia", ha explicado Oliver.

El candidato de MÉS ha destacado también que el Consell ha renovado las autorizaciones de 1.649 viviendas plurifamiliares. La suma del desglose territorial facilitado por la misma institución representa 6.730 plazas renovadas. Solo Pollença, con 1.929 plazas, y Alcúdia, con 1.602, concentran 3.531 plazas renovadas.

Sin embargo, las renovaciones también afectan municipios con una elevada oferta turística como Santanyí, Felanitx, Son Servera, Andratx o Calvià.

Oliver ha considerado "especialmente grave" que estas decisiones se tomen mientras el Consell admite que "no dispone de un estudio actualizado sobre la capacidad de carga turística de Mallorca".

"6.730 plazas renovadas y cero estudios actualizados de capacidad de carga ¿Con qué criterio territorial decide el PP cuántas plazas puede asumir cada municipio si no tiene actualizada un dato tan elemental?", ha planteado.

Para MÉS, todos estos datos dibujan una "contradicción" entre los anuncios del gobierno insular y la política que aplica, ya que, a su manera de ver, Galmés había anunciado "contención turística, una revisión del *PIAT y una reducción del techo de plazas".

"En cambio, el Consell afirma ahora que no dispone de un estudio actualizado de capacidad de carga y que no tiene previsto revisar las zonas aptas del PIAT", ha matizado.

Oliver ha reclamado a Galmés que explique con qué datos y planificación gestiona las plazas turísticas de Mallorca, además de concretar la manera en la que encaja todo esto con "la contención turística que anuncia", porque "una cosa es anunciarla y otra es aplicarla".