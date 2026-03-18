MÉS alerta que los Consells d'Eivissa y Formentera pretenden usar el ITS para pagar el traslado de residuos a Mallorca

Archivo - Planta de gestión de residuos de TIRME en Son Reus. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha señalado que los presidentes del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, y Formentera, Óscar Portas, han acordado usar fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS) para financiar el traslado de basuras a Mallorca.

La formación ecosoberanista ha considerado "especialmente grave" que se pretenda destinar este impuesto --concebido para reducir el impacto del turismo-- a una operación que, "lejos de ser sostenible, implica trasladar residuos entre islas e incrementar la huella ambiental", según ha apuntado MÉS per Mallorca en una nota de prensa.

En este sentido, MÉS ha alegado que la normativa europea establece que el tratamiento de residuos "no es subvencionable" y que los recursos públicos se tienen que destinar a "políticas de prevención, reciclaje y recogida selectiva".

La portavoz de MÉS per Mallorca al Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha recalcado que utilizar el ITS para mover residuos "no es sostenibilidad, es institucionalizar un problema en lugar de resolverlo". "Es un uso perverso de un impuesto que tendría que servir para reducir impactos, no para redistribuirlos", ha indicado.

Perelló ha añadido que esta decisión evidencia la "falta de proyecto" y de "responsabilidad del PP", ya que se apuesta por una "solución fácil a corto plazo" que "agrava el problema a largo plazo".

MÉS per Mallorca ha aseverado que este anuncio va en línea con polémicas anteriores sobre la importación de residuos a Mallorca, una cuestión que han sostenido que ya ha generado "rechazo social y político".

De acuerdo con los datos conocidos, el 91% de los residuos que se llevan al vertedero provienen de Eivissa y un 9% de Formentera, un hecho que "pone de manifiesto la necesidad de actuar en origen".

"Cada isla tiene que ser capaz de asumir los residuos que genera, tal como ha hecho Mallorca con un gran esfuerzo colectivo. No puede ser que se externalicen los problemas ambientales hacia otros territorios", ha remarcado Perelló.

En este contexto, MÉS también ha criticado el "silencio" del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a quien acusan de "sumisión política" ante las decisiones del PP en otras instituciones.

La formación ha incidido en que es "especialmente grave" que Galmés "no haya defendido los intereses de Mallorca" ante un acuerdo que implica "asumir más presión ambiental".

Asimismo, han recalcado que el proyecto piloto de importación de residuos está previsto que empiece el mes de abril, una decisión que, a su modo de ver, se ha tomado "sin transparencia, ni debate público suficiente".

MÉS per Mallorca ha advertido que esta operación supone "un cambio de modelo encubierto" en la gestión de residuos y en el uso del ITS, por lo que reclama para esta iniciativa. La formación defiende que los recursos públicos se tienen que destinar a "reducir residuos, mejorar la recogida selectiva y avanzar hacia un modelo sostenible" y no a "perpetuar dinámicas que trasladan el problema de una isla a otra".