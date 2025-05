MÉS asegura que "defenderá la lengua y la identidad propia" y avisa al PP que "los derechos lingüísticos no se negocian"

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha asegurado que su partido "defenderá la lengua y la identidad propia" de la isla y ha avisado al Partido Popular de Marga Prohens que "los derechos lingüísticos no se negocian".

Apesteguia se ha pronunciado de este modo, este lunes, en una rueda de prensa, en la que se ha sumado a las palabras pronunciadas por el presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), Antoni Llabrés, este pasado sábado, con motivo de la Diada per la Llengua, sobre "el momento de emergencia que se vive a nivel lingüístico".

"Un momento de emergencia sobre el cual se quiere poner el foco desde la responsabilidad pero huyendo del derrotismo", ha explicado el ecosoberanista, asegurando que éste es un pueblo "muy consciente" de que sus señas de identidad "son compartidas por un amplio espectro de la población independientemente de donde ha nacido cada uno".

"Esto es algo muy importante y, sobre todo, esto es algo que da mucho miedo a la derecha y a la extrema derecha, esta capacidad de que todo el mundo que vive en Mallorca se pueda sentir mallorquín y pueda sentir como propias las señas de identidad de este pueblo, es decir, la lengua, la cultura, la historia, y que, para hacer esto, nadie tenga que abandonar sus propias señas de identidad, es decir ser una cultura y una lengua tan abierta y sumativa frente a la crispación que se genera por parte de los intransigentes defensores de la homogénea identidad española y de la cultura de la imposición lingüística española", ha subrayado Apesteguia.

Así, el portavoz parlamentario de MÉS ha recordado que este pasado sábado, en la plaza Nova de Santa Maria, "miles de personas dieron un mensaje muy claro, llamados por la OCB y Joves de Mallorca per la Llengua", que fue que estaban allí "para defender la lengua y la identidad" propia de Mallorca pero "sobre todo" para "ganar".

"Que sean conscientes aquellos que quieren ir en contra de la lengua y la cultura propia pero, sobre todo, que sean conscientes aquellos que la querrían vender como un plato de lentejas a cambio de tres días en el Consolat. Ganaremos", ha enfatizado.

Para Apesteguia, "el plato de lentejas por el que se vende el PP es sentarse a negociar los derechos lingüísticos" con el grupo parlamentario de Vox, lo cual ha calificado como "imperdonable".

Pues, en su opinión, "a alguien que te dice que viene a negociar los derechos lingüísticos de los catalanohablantes, pero no solo de los catalanohablantes, de cualquier mallorquín que quiera ejercer su derecho a hablar en catalán, porque esta lengua es de todos, lo que hay que decirle es que no te sientas, ni para decirle que los derechos lingüísticos no se negocian, aunque", ha apuntado, "terminarán diciendo que sí porque son capaces de todo".

"Pero independientemente de esto, el problema del PP es que se sienten a negociar derechos, porque los derechos se defienden diciéndole a quien los quiere cuestionar que no te sientas", ha reiterado. Por tanto, para Apesteguia "el principal problema es que lo que se discute es a que se renunciará en esta negociación, cuando lo que haría falta en esta comunidad autónomo sería un Govern que defendiera a todo el mundo con la misma contundencia".