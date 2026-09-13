MÉS carga contra el discurso de Galmés por la Diada de Mallorca: "Usa un acto institucional como si fuese uno del PP"

Los consellers de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca. - MÉS PER MALLORCA

PALMA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al presidente del Consell insular, Llorenç Galmés, de "volver a politizar" un acto institucional con su discurso con motivo de la Diada de Mallorca y le ha reclamado que "recupere su papel institucional".

Los ecosobeanistas, en un comunicado, han recriminado que Galmés empleara su intervención en el acto de entrega de los Premios, Honores y Distinciones 2026 para "atacar políticamente a la oposición".

"Vuelve a renunciar a su papel institucional para actuar como dirigente del PP, que también lo es. Pero cuando habla como presidente del Consell debería representar a toda Mallorca, no solo a la Mallorca que piensa como él. Y eso es precisamente lo que no hace cuando aprovecha un acto institucional para hacer oposición política", le ha afeado la portavoz de MÉS en la institución insular, Catalina Inés Perelló.

A su juicio, "no es aceptable" que Galmés "use el atril de un acto institucional como si fuese la tribuna de un acto del PP", algo que "desvirtúa el sentido de la institución y perjudica su prestigio".

"Los protagonistas de estos actos son las personas, las entidades y el conjunto de la sociedad a la que representa la institución. Tanto entre el público como entre los mismos galardonados había personas de diferentes convicciones, ideas y opiniones, y todos ellos son el reflejo de una sociedad plural y democrática. En cambio, el presidente actuó de manera partidista, dejando de representar a una parte de la sociedad mallorquina", ha proseguido Perelló.

La portavoz ha recordado que "no es la primera vez que Galmés confude sus papeles". "Ya lo dijimos hace tres años y hoy nos encontramos con el mismo problema. El presidente no puede apropiarse del Consell y ponerlo al servicio de su discurso partidista. Una institución es de todos, también de las personas que no votan al PP, que no comparten sus políticas y que tienen otra manera de entender Mallorca", ha insistido.

Por todo ello, MÉS ha reclamado al líder insular que "recupere su papel institucional, respete la pluralidad política y social de la isla y deje de convertir los actos de la institución en plataformas para confrontar con la oposición". La petición, ha avanzado la formación, se la harán llegar a través de una carta de protesta.

"Tiene todo el derecho a hacer política como presidente del PP, pero cuando habla como presidente del Consell tiene la obligación de representarnos a todos. Y ha vuelto a demostrar que no sabe o no quiere distinguir una cosa de la otra", ha sentenciado la portavoz ecosoberanista.