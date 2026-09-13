MÉS carga contra el discurso de Galmés por la Diada de Mallorca: "Usa un acto institucional como si fuese uno del PP"

Los ecosoberanistas le mandarán una carta de protesta para pedirle que "recupere su papel institucional"

Los consellers de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca.
Los consellers de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca. - MÉS PER MALLORCA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 13 septiembre 2026 12:04
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PALMA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al presidente del Consell insular, Llorenç Galmés, de "volver a politizar" un acto institucional con su discurso con motivo de la Diada de Mallorca y le ha reclamado que "recupere su papel institucional".

Los ecosobeanistas, en un comunicado, han recriminado que Galmés empleara su intervención en el acto de entrega de los Premios, Honores y Distinciones 2026 para "atacar políticamente a la oposición".

"Vuelve a renunciar a su papel institucional para actuar como dirigente del PP, que también lo es. Pero cuando habla como presidente del Consell debería representar a toda Mallorca, no solo a la Mallorca que piensa como él. Y eso es precisamente lo que no hace cuando aprovecha un acto institucional para hacer oposición política", le ha afeado la portavoz de MÉS en la institución insular, Catalina Inés Perelló.

A su juicio, "no es aceptable" que Galmés "use el atril de un acto institucional como si fuese la tribuna de un acto del PP", algo que "desvirtúa el sentido de la institución y perjudica su prestigio".

"Los protagonistas de estos actos son las personas, las entidades y el conjunto de la sociedad a la que representa la institución. Tanto entre el público como entre los mismos galardonados había personas de diferentes convicciones, ideas y opiniones, y todos ellos son el reflejo de una sociedad plural y democrática. En cambio, el presidente actuó de manera partidista, dejando de representar a una parte de la sociedad mallorquina", ha proseguido Perelló.

La portavoz ha recordado que "no es la primera vez que Galmés confude sus papeles". "Ya lo dijimos hace tres años y hoy nos encontramos con el mismo problema. El presidente no puede apropiarse del Consell y ponerlo al servicio de su discurso partidista. Una institución es de todos, también de las personas que no votan al PP, que no comparten sus políticas y que tienen otra manera de entender Mallorca", ha insistido.

Por todo ello, MÉS ha reclamado al líder insular que "recupere su papel institucional, respete la pluralidad política y social de la isla y deje de convertir los actos de la institución en plataformas para confrontar con la oposición". La petición, ha avanzado la formación, se la harán llegar a través de una carta de protesta.

"Tiene todo el derecho a hacer política como presidente del PP, pero cuando habla como presidente del Consell tiene la obligación de representarnos a todos. Y ha vuelto a demostrar que no sabe o no quiere distinguir una cosa de la otra", ha sentenciado la portavoz ecosoberanista.

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