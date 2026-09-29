MÉS celebra que el Gobierno atienda las necesidades inmediatas de vivienda pero pide transformar el mercado

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, durante una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha celebrado que los decretos del Consejo de Ministros atiendan las necesidades inmediatas en materia de vivienda, aunque ha pedido ir más allá con una transformación del mercado.

En declaraciones a los medios en la Cámara autonómica, el ecosoberanista ha reclamado, además de dar una respuesta urgente a la problemática de las personas que tienen que abandonar sus viviendas, una transformación estructural del mercado para que la vivienda deje de ser un bien de mercado y pase a ser una garantía de un derecho social como el tener un lugar donde vivir.

Apesteguia ha admitido que esta segunda cuestión no la abordan los textos que saldrán del Consejo de Ministros en su integridad. "Somos conscientes de las mayorías parlamentarias", ha reconocido.

El ecosoberanista ha rechazado igualmente que se hayan aprobado dos textos, aunque la posibilidad de que uno de ellos no tenga la mayoría suficiente y no pueda prosperar en el Congreso.

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros dos reales decretos de vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra por 'fondos buitre' hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones.