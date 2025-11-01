MÉS celebra que el Parlament apruebe una PNL suya en una comisión instando al Govern a avanzar en conciliación

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha celebrado que el Parlament haya aprobado esta semana una Proposición No de Ley (PNL) presentada por este grupo, y defendida por la diputada Marta Carrió, en la Comisión de Asuntos Sociales, instando al Govern a avanzar en materia de conciliación.

En una nota de prensa, MÉS se ha congratulado de haber conseguido que el Parlament haya aprobado por unanimidad instar al Govern a comprometerse a publicar la convocatoria de subvenciones para escuelas de verano con más antelación, de manera que antes del inicio de las actividades se conozca la financiación recibida.

La iniciativa consta de otro punto que también fue aprobado, con el apoyo de todos los partidos excepto Vox, que insta al Govern a incorporar a las entidades del tercer sector como beneficiarias de la convocatoria de subvenciones para organizar escuelas de verano.

Durante la legislatura pasada, recordó en la comisión la diputada Marta Carrió, se avanzó la convocatoria, de forma que el diciembre del año anterior las Asociaciones de Familias, (AFAs) y los ayuntamientos conocían la cantidad económica que recibían para la organización de la escuela de verano del año siguiente.

"Con el retraso de la convocatoria del año 2024 ya se detectó que el número de AFAs que recibieron subvención bajó un 66 por ciento", subrayó la diputada. "Es previsible", continuó la ecosoberanista, "que esta dinámica continúe en vista de que la actual convocatoria del 2025 todavía no está resuelta".

Por eso, afirmó la diputada, en MÉS se considera "imprescindible" que "se siga avanzando en la mejora de la convocatoria y se amplíen los beneficiarios teniendo en cuenta que son muchas las escuelas de verano organizadas en los barrios impulsadas y organizadas por entidades del tercer sector, que incorporan el ocio y las escuelas de verano como una herramienta de trabajo comunitario y de prevención comunitaria en la infancia más vulnerable".