MÉS considera que el nuevo Bar Pesquero "desfigura" el entorno de la Llotja

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha criticado este viernes la aprobación del proyecto del nuevo Bar Pesquero por parte del Ayuntamiento de Palma al considerar que introduce una construcción de "gran impacto visual en uno de los espacios patrimoniales más sensibles de la ciudad".

En un comunicado, la formación ha lamentado que se haya optado por una propuesta que "desfigura" y "altera la percepción del entorno" de la Llotja "y que ha sido cuestionada, tanto por especialistas en patrimonio, como por entidades de referencia".

Según MÉS, el debate va más allá de una cuestión arquitectónica y se trata de decidir qué modelo de ciudad se quiere construir y qué tratamiento merecen los espacios que forman parte del patrimonio colectivo. La nueva edificación, explican, se sitúa frente al edificio de la Llotja, uno de los conjuntos monumentales más emblemáticos de la isla, "donde cualquier intervención debería destacar por su máxima integración y respeto hacia el paisaje urbano".

La concejal de MÉS per Palma, Kika Coll, ha considerado que esta zona "no necesita un edificio que compita visualmente con su entorno" y, por tanto, necesita actuaciones discretas, respetuosas y capaces de poner en valor el patrimonio.

Según ha añadido, "el PP vuelve a entender el patrimonio como un obstáculo y no como un activo que hay que proteger. Cuando intervenimos en un espacio tan delicado, el primer criterio debería ser preservar la identidad de la ciudad".

En la misma línea, la portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha recordado que el proyecto también ha sido objeto de críticas por parte de entidades patrimonialistas como ARCA, que han advertido de su impacto sobre el entorno monumental.

Perelló también ha lamentado que el proyecto se haya aprobado sin disponer de un informe favorable del Servicio de Patrimonio Histórico del Consell de Mallorca. "Es cierto que este informe no era jurídicamente preceptivo, pero sí era especialmente relevante para valorar el encaje patrimonial de una actuación en un entorno tan sensible. Cuando se trata de proteger uno de los paisajes históricos más importantes de Mallorca, cualquier administración responsable debería buscar el máximo aval técnico posible, no conformarse con el mínimo legal."

MÉS considera que esta forma de actuar pone de manifiesto una manera de gobernar en la que el PP prioriza la rapidez y el impacto de sus actuaciones por encima del consenso técnico y de la preservación del patrimonio.

Por todo ello, reclaman que el proyecto sea replanteado para reducir su impacto visual, que se incorporen las aportaciones de los especialistas en patrimonio y se garantice una integración real con el entorno histórico de la Llotja.