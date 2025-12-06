MÉS cree que "es hora de escoger" el modelo de Estado e insta a los mallorquines a elegir entre "represión y derechos"

PALMA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca, que un año más ha decidido no participar en el acto institucional con motivo del Día de la Constitución, que se conmemora el 6 de diciembre, en el palacio de La Almudaina de Palma, ha considerado que "es hora de escoger" el modelo de Estado y ha instado a los mallorquines a elegir entre "represión y derechos".

La formación ecosoberanista ha colgado este sábado en su perfil en la red social 'X', recogido por Europa Press, un vídeo, que ha acompañado del siguiente mensaje: "Tú decides qué celebrar".

En el video publicado en redes sociales, MÉS per Mallorca apela a que "es la hora de elegir" e insta a los mallorquines a escoger entre "monarquía o mallorquinismo, pasado o futuro y represión o derechos".

"Tú decides qué celebrar" finaliza el video, que combina imágenes en blanco y negro del rey Felipe VI; del expresidente del Govern José Ramon Bauzá y del actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo junto al creador de Alianza Popular, Manuel Fraga; y de jueces y policías, con otras en color de una manifestación reivindicativa del retorno de la Diada de Mallorca al 31 de diciembre, a la que asistió el coordinador de MÉS, Lluís Apesteguia; de niños saltando en una playa y de líderes de MÉS reivindicando "un salario mínimo isleño".