MÉS cree que la voluntad del Govern para priorizar a los residentes en el transporte público "llega tarde"

Archivo - Un autobús del TIB en Mallorca. - CAIB - Archivo

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha considerado que la voluntad del Govern para priorizar a los residentes a la hora de acceder al transporte público "llega tarde".

Los ecosoberanistas, en un comunicado, han recordado que el PP tumbó hace un año una propuesta en este sentido que sus diputados llevaron al Parlament.

En concreto, MÉS planteó la posibilidad de "reservar asientos específicamente para residentes" y han lamentado que la respuesta de los 'populares' fuera "que no era posible".

"Ahora, cuando la gente no puede más por la incapacidad de gestionar del PP, se animan a estudiar medidas de este tipo. Llegan tarde para empezar ahora a estudiar acciones", ha sostenido el diputado Ferran Rosa.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este jueves en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes de Baleares que estudiará fórmulas legalmente viables que permitan garantizar el acceso de los residentes a determinadas líneas y frecuencias.

Prohens ha admitido que se han detectado líneas y frecuencias concretas con una presión especial que puede generar incomodidades para los residentes.