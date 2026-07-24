MÉS critica que el Consell ceda 21 apartamentos del IMAS a guardias civiles destinados temporalmente en Mallorca. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha criticado que el Consell de Mallorca ceda gratuitamente 21 apartamentos de la residencia de las Hermanitas, gestionados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), para alojar a agentes de la Guardia Civil destinados temporalmente en la isla.

La formación ha reclamado al Consell que rectifique esta decisión y exija al Ministerio del Interior que asuma el alojamiento de sus efectivos. Asimismo, ha pedido que todos los recursos residenciales disponibles del IMAS se destinen a políticas sociales y de vivienda dirigidas a la ciudadanía de Mallorca.

Según ha informado MÉS en un comunicado, considera que estos recursos deberían ponerse a disposición de los residentes en Mallorca con dificultades para acceder a una vivienda y no destinarse a cubrir necesidades que corresponden al Estado.

Asimismo, ha sostenido que la institución insular está asumiendo una competencia que corresponde al Ministerio del Interior y ha considerado que la medida supone un "agravio comparativo" respecto a otros profesionales, como médicos, enfermeras o trabajadores sociales, que también sufren la crisis de acceso a la vivienda en la isla.

La portavoz de MÉS per Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha defendido que "el IMAS existe para proteger a las personas más vulnerables, no para suplir las obligaciones del Ministerio del Interior".

Por su parte, la consellera insular y portavoz de MÉS en el Consejo Rector del IMAS, Rosa Cursach, ha calificado la decisión de "profundamente indecente" y ha recordado que se produce pocos días después de la detención de dos activistas en Santa Maria por realizar pintadas en viviendas privadas.

"No es admisible que el PP utilice equipamientos vinculados a los servicios sociales para asumir competencias estatales mientras el acceso a la vivienda se ha convertido en la principal emergencia social de Mallorca", ha añadido.