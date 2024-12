MÉS critica que Cort cambie "unilateralmente" la ubicación de la Ofrenda Floral de la 'Festa de l'Estendard'

Archivo - La regidora de MÉS per Palma Kika Coll.

MÉS per Palma ha reprochado al Ayuntamiento de Palma que haya decidido cambiar de manera "unilateral" y "autoritaria" la ubicación de la Ofrenda Floral de la 'Festa de l'Estendard', que se celebrará el próximo lunes en la plaza de Cort.

La formación ecosoberanista ha señalado que esta decisión "vulnera" lo que se recoge en la normativa de esta festividad declarada Bien de Interés Cultural (BIC), que especifica que la ofrenda se celebra en plaza de España.

En este sentido, el BOIB que la declaró BIC en 2007 recoge que se saldría de la iglesia de Sant Miquel y la corporación local se dirigiría posteriormente a la Plaza de España. "Aquí se hace el acto principal de esta jornada, la ofrenda de coronas, por parte de entidades, instituciones y del Ayuntamiento en el monumento de Jaume I", han remarcado desde MÉS.

La regidora de MÉS per Palma Kika Coll ha incidido en que el lugar "no es casual", ya que, además de contar con la única escultura pública de Palma a Jaume I --a quien ese día se rinde homenaje--, en esta zona estaba situada la puerta de Santa Margalida o Puerta Pintada, que fue a través de la que el rey entró en la ciudad de Palma el 31 de diciembre de 1229. "Lo que se pretende con esta fiesta declarada BIC es revivir su recorrido desde la Puerta Pintada hasta la Seu", ha matizado.

Cabe recordar que el año pasado la ofrenda se celebró en la plaza de Cort de forma accidenta debido a las obras de reforma de la plaza de España.

"Este año, el PP y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha decidido volver a celebrarla frente al Ayuntamiento, lo que incumple de facto lo recogido en el BIC de la 'Festa de l'Estendard'", ha recriminado Coll.

La representante local ha aseverado que "no se trata de un cambio menor, sino sustancial". Aún así, ha reconocido que MÉS no es partidario de "fosilizar las fiestas", porque, desde su punto de vista, estas "están vivas y los cambios se pueden producir, siempre que el Ayuntamiento los comunique al Consell de Mallorca y los justifique con una memoria avalada por expertos de prestigio que la apoyen".

La 'Festa de l'Estendard' se remonta a los primeros años posteriores a la conquista. Todos los cambios sufridos a lo largo de los tiempos la han convertido en una de las fiestas civiles "más antiguas de Europa", que se ha ido modificando y adaptando a las nuevas condiciones sociales y culturales.

"Lo que no puede ser es que se hagan cambios sin respetar el BIC y sin un consenso social amplio. A estas alturas lo único que hay es una moción de Vox aprobada en el pleno de enero que no contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas y que estaba a la espera de un estudio. Lamentablemente, los regidores no tienen constancia de ningún informe y el PP ha decidido seguir con el cambio de ubicación de la forma autoritaria que el caracteriza", ha concluido Coll.