MÉS critica la espera en sanidad y García reprocha que la privatización "la multiplicó" el Pacte

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha cargado contra la gestión del Govern para reducir las listas de espera en sanidad, subrayando que han crecido en esta legislatura, a lo que la consellera de Salud, Manuela García, ha defendido que han bajado y que la privatización "la multiplicó" el anterior Govern.

En el pleno de este martes, la ecosoberanista ha expuesto que los pacientes que esperan más de 180 días para una intervención ha subido un 50 por ciento y ha reclamado a la consellera "una respuesta integral". "No dice nada ante esto", ha criticado, a la vez que ha preguntado por el plan de choque para reducir las listas.

De su lado, García ha señalado que no se ha puesto en marcha un plan de choque, sino de abordaje, impulsado a finales de 2023. Este plan contiene seis acciones concretas que han supuesto, ha remarcado, un descenso en las listas de espera en dos años.

Igualmente, ha reprochado a MÉS que fue durante el anterior Govern cuando "se protagonizaron los mayores incrementos porcentuales en la sanidad privada" porque "eran incapaces de asumir la demanda de pacientes".

"Menos demagogia y más memoria", le ha dicho a la diputada, a la vez que ha concluido que la privatización "la multiplicó" el anterior Ejecutivo balear.