MÉS critica al Govern por su "silencio cómplice" frente al cierre de la cooperativa agrícola s'Esplet

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha criticado este miércoles al Govern por su "silencio cómplice" frente al cierre de la actividad y venta de la cooperativa agrícola s'Esplet.

En una nota de prensa, los ecosoberanistas han reprochado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que el Ejecutivo autonómico no haya mostrado ninguna reacción crítica ante el cierre de s'Esplet, cuando sí se ha pronunciado públicamente sobre el cierre de otras empresas.

La formación ha calificado el silencio tanto de la presidenta como del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, como una forma de no confrontar la operación para favorecer al socio mayoritario de la cooperativa agrícola.

"El PP es cómplice y también parte de este proceso, fruto de una red de relaciones políticas y económicas que durante años han condicionado el futuro de s'Esplet", han señalado los ecosoberanistas.

Además, han señalado al director general de Agricultura, Fernando Fernández, por haber sido protagonista en las decisiones que han facilitado la descapitalización de la estructura agraria.

Desde MÉS consideran que el director general debería "asumir responsabilidades políticas" y dimitir por haber "malvendido" las acciones de s'Esplet que tenía el Govern.

"Lo que hoy se presenta como una operación política inevitable es el resultado de años de decisiones políticas y empresariales que han descapitalizado el sector agrario, al convertir el interés general en el interés de unos pocos", han criticado desde MÉS.

En este contexto, el coordinador general de la formación, Lluís Apesteguia, ha propuesto un incremento del Impuesto de Turismo Sostenible para que esta nueva recaudación se destine a reforzar al sector primario y al tejido industrial de Baleares.

"Si el turismo es el gran motor económico del país, tiene que contribuir también a sostener y fortalecer aquellos sectores que garantizan la diversificación económica, la soberanía alimentaria y el equilibrio territorial", ha concluido.