MÉS denuncia que las residencias del IMAS de Palma, sa Pobla y Felanitx alcanzan temperaturas de hasta 37 grados

MÉS denuncia temperaturas de hasta 37 grados en residencias del IMAS de Palma, sa Pobla y Felanitx. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha denunciado públicamente este miércoles que varias residencias del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) en Palma, sa Pobla y Felanitx alcanzan temperaturas de hasta 37 grados durante la ola de calor, una situación que, según la formación, afecta tanto a residentes como a trabajadores.

La formación ha señalado durante el pleno del Consell de este miércoles que la situación más grave se registra en la residencia de la Bonanova, donde aseguran que se han alcanzado 33 grados en las habitaciones y hasta 37 grados en la lavandería.

Asimismo, MÉS ha asegurado que también se registran problemas de altas temperaturas en la residencia Sant Josep de les Germanetes; en Huialfàs, donde se han alcanzado los 35,4 grados, y en la residencia de Felanitx, donde las temperaturas rondan los 33 grados.

Ante esta situación, la formación ha exigido al Consell que repare o renueve de manera inmediata los sistemas de climatización de las residencias afectadas, revise el estado del resto de centros del IMAS y active un protocolo específico para proteger a las personas sin hogar durante las olas de calor.

La consellera insular de MÉS per Mallorca Rosa Cursach ha asegurado que las elevadas temperaturas también afectan a trabajadores de otras dependencias del IMAS, como las oficinas de Inca, donde, según ha afirmado, también se han superado los 37 grados.

En este contexto, la formación ha criticado que el presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, esté "buscando vivienda para los Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado", en referencia a los guardias civiles destinados temporalmente en Mallorca, mientras, a su juicio, "desatiende" las necesidades de las personas mayores y de las personas sin hogar.

"Le pedimos que dedique los meses que le queden a resolver los problemas reales de las personas más vulnerables de Mallorca", ha concluido Cursach.