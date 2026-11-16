MÉS exige la comparecencia del director de IB3 Ràdio por el "trato e favor a PP y Vox" en un programa

El diputado de MÉS Per Mallorca Lluis Apesteguia en un pleno - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha solicitado la comparecencia del director de IB3 Ràdio, Daniel Barjacoba, para que explique el trato que el programa 'La gran vida' ofrece a los representantes de PP y Vox y la "ausencia de otras voces parlamentarias".

El portavoz de MÉS en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha registrado también ocho preguntas escritas para esclarecer si la dirección "avala estas prácticas y qué medidas piensa adoptar para garantizar el pluralismo".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, las iniciativas señalan dos emisiones concretas. La primera, el 1 de noviembre, en el que el programa entrevistó a la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, como coordinadora de campaña del PP durante casi 13 minutos.

Según el escrito, la conversación abordó una tramitación parlamentaria que ya se había tratado con el representante del gobierno municipal de Palma Llorenç Buazá (PP), "sin invitar a ningún otro grupo" para exponer su posicionamiento.

Posteriormente, el 14 de noviembre 'La gran vida' emitió una entrevista de cerca de 22 minutos a la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas. MÉS ha lamentado que este espacio permitió exponer los postulados de la formación y criticar otras opciones políticas "sin contraste ni participación" de otros portavoces.

Ante estos hechos, Ara MÉS-Front Ampli ha denunciado ante la Junta Electoral de Baleares una "posible vulneración" de los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa.

La coalición ha subrayado que la entrevista a Cañadas no estaba prevista en el plan de cobertura electoral de IB3 y pide que la Junta "actúe con la máxima brevedad para garantizar el cumplimiento de la normativa electoral".

Asimismo, Apesteguia ha reclamado a la dirección que explique los criterios con los que se seleccionan las personas entrevistadas y si considera que estas emisiones respetan las obligaciones de servicio público de IB3.

También ha preguntado si los casi 22 minutos concedidos a la portavoz de Vox computarán dentro del tiempo de cobertura electoral de la formación y si, en caso de no avalar la actuación del programa, se plantea abrir un expediente sancionador.

Las preguntas registradas recuerdan que en 2015 el responsable del programa "pidió explícitamente el voto para el PP desde los micrófonos de IB3 Ràdio durante aquella campaña electoral".

Con todo, MÉS ha exigido explicaciones y medidas que "aseguren la presencia de la pluralidad política" en la radio pública y ha defendido que IB3 "debe garantizar a la ciudadanía una información rigurosa y equilibrada, con criterios transparentes y sin tratos de favor partidistas".