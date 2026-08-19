MÉS exige al Consell de Mallorca conocer cuántas plazas turísticas se han comercializado con las bolsas temporales

Los consellers de MÉS per Mallorca en la institución insular - MÉS PER MALLORCA

PALMA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha registrado una batería de 32 preguntas en el Consell de Mallorca para saber cuántas plazas turísticas se han comercializado desde la entrada en vigor del decreto ley de contención del Govern.

La formación ha subrayado en una nota de prensa que, en un momento de máxima presión turística y dificultades para poder vivir en Mallorca, el Consell "no puede continuar gestionando las plazas turísticas como una simple cuestión administrativa".

Así, MÉS ha preguntado cuántas plazas se han comercializado, en qué municipios se han adjudicado, qué tipo de inmuebles las han recibido y quienes son los titulares. También ha reclamado conocer qué ingresos ha obtenido el Consell con estas adjudicaciones y cuántas solicitudes han sido denegadas.

Para los ecosoberanistas, esta información es imprescindible para saber "qué está pasando realmente" con una política que el Govern y la institución insular defienden como una herramienta de contención turística.

El decreto ley de contención creó unas bolsas temporales de plazas que se tienen que ir nutriendo de las bajas de plazas que se produzcan de oficio y bajas voluntarias, hasta que los consells insulares evalúen la capacidad de carga.

"No queremos discursos sobre contención, queremos saber las cifras", ha reclamado la portavoz de MÉS en la institución insular, Catalina Inés Perelló.

En este sentido, ha solicitado al PP que "si dice que no está aumentando la presión turística, que explique cuántas plazas han vuelto al mercado, cuántas se han adjudicado, cuántas han dejado de funcionar y cuántas piensa poner en circulación".

Para Perelló, es especialmente relevante esclarecer cuántas plazas que antes desaparecían automáticamente han vuelto a incorporarse a la bolsa.

"Lo que nos preocupa es que, mientras la ciudadanía sufre la masificación y la falta de vivienda, el Govern y el Consell continúen abriendo puertas para que la oferta turística se mantenga o incluso pueda crecer", ha advertido.

La formación también quiere fiscalizar el cambio de sistema aplicado por el Consell. Así, han preguntado por los informes técnicos que avalaron el sistema inicial de venta de plazas que posteriormente fue anulado, el coste económico de la anulación y la responsabilidad política asumida por "el fracaso".

Igualmente, han reclamado los informes jurídicos que avalan el nuevo sistema de sorteo público para determinar el orden de la tramitación de las solicitudes de la bolsa temporal de plazas.

MÉS ha preguntado al Consell si ha elaborado un estudio actualizado sobre la capacidad de carga turística de Mallorca y si considera que la isla "todavía dispone de capacidad para incrementar la oferta turística".

Según Perelló, "el problema no es si Mallorca necesita contener el turismo: esto ya lo ha respondido la ciudadanía", sino que el PP "no quiere asumir las consecuencias políticas de actuar". "Hablan de sostenibilidad pero continúan administrando el turismo como si la isla fuera un espacio infinito", ha criticado.

La batería de preguntas también se centra en cuántas viviendas turísticas autorizadas no han tenido actividad durante los últimos tres años, cuántos expedientes de baja de oficio ha iniciado el Consell y cuántas viviendas han perdido la autorización.

Para la formación, este es un elemento clave par "comprobar" si el gobierno insular está haciendo efectiva la retirada de la oferta turística que no cumple su función.

Perelló ha subrayado que "no tiene ningún sentido" hablar de contención turística "mientras se mantienen miles de plazas sobre el papel sin saber si realmente están activas".

Finalmente, las preguntas también se centran en la capacidad inspectora del Consell, en concreto, para conocer el número de inspecciones realizadas en 2025 y 2026, de expedientes y el importe total de las sanciones.

En este sentido, han reclamado información sobre el cumplimiento de los certificados energéticos y de los sistemas obligatorios de ahorro de agua.

La ecosoberanista ha considerado que este conjunto de preguntas permitirá comprobar si "detrás del discurso de contención del PP hay realmente una política de reducción de la presión turística o, de lo contrario, una gestión destinada a mantener abierta la puerta a más actividad turística".