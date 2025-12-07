MÉS exige parar proyecto de Son Tous porque "vulnera el derecho a la intimidad" de menores que puedan ser allí atendidos

La portavoz de MÉS en el Consell, Catalina Inés Perelló, y la consellera insular de la formación, Rosa Cursach. - MÉS PER MALLORCA

PALMA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca defenderá en el próximo pleno del Consell una moción para exigir la retirada del proyecto del centro de atención inmediata de Son Tous porque, a su juicio, "no garantiza la intimidad de niños y jóvenes que puedan ser allí atendidos".

Así lo ha informado MÉS per Mallorca este domingo, en una nota de prensa, en la que ha explicado que, en la moción que defenderá en el próximo pleno del Consell, también pedirá la comparecencia urgente del presidente del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) en una asamblea extraordinaria de alcaldes para dar explicaciones sobre el modelo de acogida de niños y jóvenes migrantes no acompañados.

La portavoz de MÉS en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha sido contundente al advertir que esta formación "no va a permitir que se vulneren derechos fundamentales con centros que no garantizan la intimidad ni unas condiciones dignas para los niños". "La acogida no puede basarse en el miedo, la improvisación ni el castigo", ha dicho.

Según ha explicado la formación ecosoberanista, la moción nace a raíz de la preocupación generada en los municipios después de que el IMAS pidiera espacios de urgencia a los ayuntamientos mediante una carta enviada el pasado septiembre, "sin ninguna explicación previa ni coordinación institucional", y después del anuncio del gobierno insular de habilitar Son Tous como centro de atención inmediata con un claro mensaje "disuasivo", en opinión de MÉS.

Perelló ha denunciado al respecto que "convertir la acogida de niños en una herramienta de propaganda política es inadmisible en una institución que tiene que proteger, no estigmatizar", y ha remarcado que el proyecto de Son Tous "no cumple las garantías mínimas de intimidad ni de calidad asistencial".

Por su parte, la consellera insular de MÉS per Mallorca, Rosa Cursach, ha reclamado "transparencia" y "corresponsabilidad institucional". "Los ayuntamientos no pueden continuar recibiendo órdenes improvisadas sin información, datos ni recursos. El IMAS tiene que dar la cara y explicar con rigor cuál es la situación real y qué modelo de acogida quiere impulsar", ha manifestado.

Con todo, la formación ecosoberanista ha considerado "imprescindible" que el presidente del IMAS comparezca de manera urgente ante todos los alcaldes de Mallorca para exponer datos, justificar el uso del supuesto contexto de urgencia y aclarar cuál es la hoja de ruta real del gobierno insular.

No obstante, además de reclamar la retirada del proyecto de Son Tous y esta comparecencia inmediata, la moción de MÉS también exige "poner fin a cualquier discurso institucional que criminalice a los niños migrantes" y reclama "un apoyo real del Estado en la gestión migratoria, tanto a nivel económico como logístico".

"Mallorca siempre ha sido tierra de acogida. Lo que no aceptaremos es que se gestione la infancia vulnerable desde la deshumanización, el caos y la falta de liderazgo político", ha concluido Perelló.