MÉS exige responsabilidades a Riera y a Galmés tras la amonestación por la falta leve

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido este jueves responsabilidades políticas a la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, y al presidente de la institución, Llorenç Galmés, después de que la Conselleria de Función Pública haya confirmado una amonestación disciplinaria a la primera por haber abandonado su puesto de trabajo sin autorización para asistir a una tertulia radiofónica.

En un comunicado, el partido recuerda que, según la resolución del expediente, la 'popular' no solo incumplió su obligación como funcionaria el pasado 30 de enero de 2025, sino que participó en hasta nueve tertulias políticas dentro de su horario laboral. De todas estas, solo tramitó autorización en algunos casos, dejando otras ausencias sin justificar y acumulando irregularidades que, en parte, han prescrito con el paso del tiempo.

MÉS considera este caso de "una gravedad extraordinaria" y ha entendido que pone "en entredicho la credibilidad institucional del Consell de Mallorca". El error de Riera se trata, han dicho, de "una vulneración directa de las normas básicas que todos los trabajadores públicos están obligados a cumplir".

El portavoz adjunto del partido en el Consell, Joan Llodrà, ha opinado que es "inadmisible que quien ha sido sancionada por incumplir sus obligaciones públicas continúe representando al Consell y hablando de rigor político. El PP no puede mirar hacia otro lado: Riera debe dar explicaciones inmediatas y asumir responsabilidades".

Además, consideran que Galmés "no puede esconderse detrás del silencio". "Si de verdad defiende el prestigio de la institución, debe tomar medidas claras y contundentes ante una conducta sancionada por la propia administración. Su inacción solo sirve para avalar y normalizar el comportamiento irregular de su portavoz", han opinado.

Finalmente, MÉS per Mallorca ha denunciado la "doble moral del PP" ya que, mientras exigen máxima contundencia cuando se trata de otros partidos, "callan cuando las irregularidades se producen en su propia casa".