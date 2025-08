MÉS exige "el retorno inmediato del catalán" a todas las películas de IB3

Archivo - El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido "el retorno inmediato del catalán" a todas las películas de IB3.

En nota de prensa, MÉS se ha sumado a la denuncia hecha por medios de comunicación y la Obra Cultural Balear (OCB) y ha exigido "el retorno inmediato del catalán" a todas las películas que emita IB3.

El coordinador de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, ha recordado que en Baleares hay 23 canales de televisión que emiten películas dobladas, y que hasta ahora 22 lo hacían en castellano y uno en catalán. Para el también portavoz parlamentario, que se decida eliminar esta garantía en el único canal que las ofrecía siempre en la lengua propia "supone un paso más en la cruzada de odio que tienen PP y Vox en contra del catalán; en contra de los derechos lingüísticos de los mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterers; en contra de todo aquello que caracteriza y hace ser quien son a los pueblos de Baleares".

Apesteguia ha añadido que "esta situación ya se produjo en el pasado; concretamente en el cuatrienio negro de 2011 a 2015, cuando Marga Prohens era la portavoz y defensora de las políticas de José Ramón Bauzá que ahora intenta resucitar a pesar de que reniegue de ellas públicamente".

Los ecosoberanistas han anunciado que pedirán la comparecencia del director general de IB3, Josep Codony, en el Parlament, y que si éste no "rectifica, pide disculpas y regresa al mandato legal de normalizar el catalán de forma inmediata" propondrán su reprobación. A pesar de que, según Apesteguia, "aun así Josep Codony no tiene talla de director general; en el pasado fue el 'missus' de José Ramón Bauzá en IB3, y ahora lo es de los planes conjuntos de Marga Prohens y Manuela Cañadas, que no suponen otra cosa que un bauzanismo 2.0".