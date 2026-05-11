MÉS impulsa en el Consell de Mallorca propuestas en vivienda, turismo y en defensa del catalán

MÉS impulsa propuestas en vivienda, turismo, servicios y en defensa del catalán y critica la "inacción" del PP. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 11 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca llevará al próximo pleno del Consell de Mallorca un paquete de medidas frente al precio de la vivienda, los alquileres turísticos, la mejora de los servicios sociales y la defensa de la lengua catalana y el territorio.

Según han informado los ecosoberanistas en un comunicado, el paquete de propuestas responde a lo que consideran un "colapso territorial, social y económico" de Mallorca por la "inacción y resignación" del gobierno 'popular'.

Estas medidas incluyen la prohibición de nuevos usos turísticos en viviendas y la eliminación progresiva de los pisos turísticos existentes, la reducción de las plazas turísticas, así como limitar la llegada de los cruceros y de los vuelos que lleguen al aeropuerto de Palma.

También pretenden limitar la entrada de vehículos a Mallorca e impulsar alternativas sostenibles como el transporte público y los trenes eficientes.

Además, plantean subvencionar a los ayuntamientos de la isla para adquirir solares donde construir vivienda pública de alquiler, el apoyo a planes locales de vivienda y la limitación de la compra de viviendas por parte de no residentes.

MÉS también ha reclamado reducir las listas de espera en dependencia, ampliar plazas en las residencias y en los centros de día, reforzar los servicios sociales municipales y desplegar nuevos recursos para mujeres víctimas de violencia machista, así como para jóvenes y personas vulnerables.

Por último, han propuesto recuperar el catalán como "eje central" de los 'Premios Mallorca', restituir el dominio .cat en las páginas oficiales del Consell, reforzar la dinamización lingüística e impulsar políticas de memoria democrática.

La formación ha denunciado que el equipo del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, continúa sin actuar frente a los principales problemas que, según estos, afectan más a la isla. "Mallorca vive una situación límite y el PP ha decidido mirar hacia otro lado", han afeado.

Además, acusa a los 'populares' de haber "renunciado a liderar Mallorca" y de haber asumido "los discursos y prioridades de la extrema derecha", en concreto, en materia social y lingüística.

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha sostenido que las propuestas suponen una alternativa para construir una Mallorca más "justa" y "habitables". "Ante el odio y la parálisis, nosotros ofrecemos un rumbo", ha concluido.