MÉS inicia el curso político con la intención de construir unas Baleares en las que "la ciudadanía pueda vivir mejor"

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÁS per Mallorca ha celebrado este viernes en el Parlament un encuentro interinstitucional en el que ha marcado las bases para encarar la segunda parte de la legislatura, que consistirá en construir una Mallorca y unas Baleares en las que "la ciudadanía pueda vivir mejor, al resolver sus preocupaciones reales".

Esta idea se resume en el lema 'Recuperem ca nostra' y en la reunión han estado presentes los representantes de la formación en el Ayuntamiento de Palma, el Consell de Mallorca y el Parlament.

En un comunicado, MÉS ha indicado que 'Recuperem ca nostra' es la campaña que han lanzado este verano a través de las redes sociales, como una iniciativa de "denuncia y sensibilización que ha puesto encima la mesa los principales problemas que amenazan Baleares".

Entre ellos han citado la "masificación turística" y la presión "insostenible" sobre los recursos naturales, la "destrucción del territorio" por la "especulación urbanística y la dificultad del acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía".

"MÉS quiere recuperar aquella Mallorca en la que todo el mundo pueda volver a vivir bien, a no pasar pena por llegar a final de mes ni por tener un hogar. Volver a aquella Mallorca en la que era posible desarrollar un proyecto de vida", ha apuntado el coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

En ese sentido, ha reivindicado que MÉS es la "alternativa" a las dos opciones que tienen ahora mismo los residentes que "solo pueden elegir entre resignación o emigración", a lo que ha añadido que estas actuaciones se desarrollarán en tres ejes.

El primer eje hace referencia a la economía y a su diversificación, por lo que ha llamado a "reimpulsar una industria propia" y "recuperar y cuidar el comercio de la gente". Un comercio próximo que ha resaltado que "se está perdiendo" en favor de grandes franquicias que convierten Palma "en un parque temático", ha subrayado la regidora de MÉS per Palma, Neus Truyol.

La representante local ha explicado que las industrias de la sociedad del conocimiento, la cultura y la ciencia son también "capitales en este ámbito".

"Vivir del turismo y no que el turismo viva de nosotros" es el segundo eje sobre el que pivotarán las actuaciones que buscan la desmasificación de Mallorca, según ha avanzado la portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló. "Hay que recuperar 'ca nostra', aquella que con menos turismo es más verde, tiene mejores servicios públicos y respeta el territorio", ha añadido.

Apesteguia ha sostenido que este eslogan también significa recuperar la Mallorca "diversa y abierta" pero manteniendo su identidad, que ha descrito como una Mallorca "orgullosa e igualitaria que no deja nadie atrás, una isla que tiene muchas hablas pero una lengua que la hace única, que la hace quién es y esta lengua, el catalán, es el nexo de unión de una comunidad diversa y abierta".

Por estos motivos, han avanzado que la formación mantendrá una oposición "firme" para reconducir la política de las administraciones gobernadas por el PP y Vox sobre estas cuestiones, las que, a su modo de ver, "preocupan realmente a la gente".

"La tarea no quedará aquí. MÉS se compromete a ser propositivo y presentar una batería de acciones concretas para hacerlas realidad", han señalado.