MÉS lamenta la "inacción" del Govern en la venta de Carob y advierte del "desmantelamiento" del sector primario

Archivo - El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa interviene durante un pleno en el Parlament balear - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha trasladado su "máxima preocupación" por la adjudicación de Carob a la empresa inmobiliaria Promorent y no a Camp Mallorquí, una decisión que "profundiza en el desmantelamiento" del sector primario de la isla.

En un comunicado, la formación ha lamentado la "inacción completa" del Govern después del concurso de acreedores y que "haya permitido" llegar a este punto.

También ha cuestionado la decisión judicial, al considerar que "no vela por la continuidad de la producción de goma de garrofín en la isla ni los puestos de trabajo a largo plazo, sino únicamente por la generación de dinero rápidamente".

Para el diputado de MÉS en el Parlament Ferran Rosa, "no solo es una mala noticia, sino que es la consecuencia de un Govern que ve el campo y sus empresas como un activo inmobiliario y no como un motor económico y base de la soberanía alimentaria".

En este sentido, ha augurado que la adjudicación a una inmobiliaria "acabará con el cierre de Carob" y "la pérdida de un sector a causa de la presión urbanística".

"Una inmobiliaria no entra en el sector primario para diversificar su negocio, sino porque sabe que, en tres años, puede desmantelar la empresa y especular con la parcela", ha sostenido Rosa.

Los ecosoberanistas han recordado que durante esta legislatura han cerrado Agama, Piema y s'Esplet, "sin que el Govern haya asegurado en ningún caso la continuidad ni de los puestos de trabajo ni de la producción alimentaria".

Según Rosa, el Ejecutivo autonómico hace "dejadez de funciones" en la protección del sector y, además, "estimula la especulación con todo el suelo de Mallorca, también el industrial y el agrario". "Es necesario un cambio inmediato en las políticas agrarias y poner en el centro la soberanía alimentaria", ha reclamado.

MÉS ha pedido al Govern medidas de vigilancia para garnatizar las obligaciones de la resolución durante los próximos tres años y para garantizar que, cuando acaben, la producción de goma de garrofín continúe en la isla.

"El sector no se puede permitir un Govern que sigue mirando hacia otro lado, exigimos garantías de que se continuará produciendo en Mallorca", ha concluido.