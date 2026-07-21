MÉS por Mallorca reclamará esclarecer el operativo policial desplegado para la detención de las dos activistas

Representantes de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca con una bandera de 'SOS Residents'. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca solicitará al Consell de Mallorca que apoye una moción en la que se solicita que se aclaren las circunstancias del operativo policial desplegado para arrestar a las dos activistas de Santa Maria del Camí acusadas de, supuestamente, haber vandalizado inmobiliarias del municipio.

La formación ecosoberanista ha presentado esta iniciativa que se debatirá en el próximo pleno de la institución insular y con la que se trata de hacer una "defensa del movimiento social por el territorio y de las libertades democráticas", según ha explicado MÉS per Mallorca en un comunicado.

La iniciativa llega después de unas semanas marcadas por una "intensa contestación ciudadana" ante los efectos del "monocultivo turístico" sobre la vivienda, el territorio y la calidad de vida.

"La cadena humana de es Trenc, que reunió cerca de 10.000 personas, las posteriores detenciones policiales y la convocatoria de una nueva manifestación impulsada por entidades de la sociedad civil para reclamar un cambio de modelo económico evidencian que el debate sobre los límites del modelo turístico es uno de los principales conflictos sociales de Mallorca", han recalcado.

La portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha advertido que Mallorca vive un "momento excepcional", puesto que, a su modo de ver, cada vez más personas expresan "de manera pacífica" que el modelo actual "no es sostenible porque expulsa la gente de su casa, destruye territorio y pone al límite los servicios públicos". Ante esta realidad, ha planteado que las instituciones tendrían que "escuchar la ciudadanía, no criminalizarla".

"Cuando miles de personas salen a la calle porque Mallorca ha llegado al límite, la respuesta no puede ser la represión, ni intentar convertir activistas en enemigos públicos. La democracia se refuerza escuchando la discrepancia, no persiguiéndola", ha remarcado.

La moción pretende reconocer el "malestar existente" ante los impactos del "monocultivo turístico", expresa la solidaridad con las dos activistas detenidas y reclama garantías para que el ejercicio de los derechos fundamentales "no pueda ser objeto de criminalización".

Igualmente, han instado el Gobierno central a derogar la conocida como Ley Mordaza y reclama en el Govern que retire las medidas de la Ley ómnibus que "supongan una regresión en la protección del territorio".

Por su parte, el conseller insular Biel Payeras ha señalado que lo que pasa estas semanas es "preocupante" porque, a su juicio, se pretende "desviar el debate".

"En lugar de habla de la crisis de la vivienda, de la saturación turística o de la destrucción del territorio, algunos intentan construir un relato que identifica la defensa del territorio con la conflictividad", ha recriminado.

Payeras ha argumentado que defender el territorio, participar en una manifestación o colgar una pancarta "no puede convertir nadie en sospechoso", por lo que las instituciones tendrían "la obligación de garantizar los derechos fundamentales y de afrontar las causas del malestar social, no de perseguir a quien las denuncia".

MÉS ha sostenido que la moción pretende reivindicar un principio democrático "básico" y es que la libertad de expresión, el derecho de manifestación y la protesta pacífica serían "elementos esenciales" de una sociedad democrática y "no pueden verse limitados por estrategias de criminalización del movimiento social".

La formación ha considerado que Mallorca necesita abrir un "gran debate colectivo" sobre el futuro de su modelo económico y territorial y que este debate solo será posible "si se protegen plenamente las libertades públicas y se garantiza el respecto a la discrepancia democrática".