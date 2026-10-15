MÉS muestra su "preocupación" porque Cort pueda usar como "excusa" el incendio de Son Hugo para desalojar las caravanas

Archivo - Asentamiento de caravanas en la zona de Son Güells, en una foto de archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha advertido que les "preocupa mucho" que el Ayuntamiento de Palma pueda emplear el incendio que ha destruido tres caravanas en Son Hugo como una "excusa" para desalojar todo el asentamiento.

La formación ecosoberanista ha apuntado que estarán "muy vigilantes" para que esto no suceda y han exigido en el gobierno municipal del PP que "garantice la seguridad" de las personas afectadas y que "no aproveche este episodio para impulsar una nueva expulsión sin alternativas habitacionales", según ha explicado MÉS per Palma en un comunicado.

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha mostrado esta preocupación porque el PP pueda "aprovechar" este incendio para hacer lo que ya hizo en la antigua prisión, que sería "expulsar personas vulnerables sin ofrecerles ningún lugar donde ir".

"MÉS se estará muy atento y no se permitirá que se repita aquella vergüenza ¡Basta de desahuciar a personas vulnerables sin alternativa de vivienda!", ha reivindicado.

Asimismo, ha recordado que las personas que viven en caravanas en Son Hugo lo hacen porque "no pueden acceder a una vivienda digna" en una ciudad donde los precios del alquiler y de compra se han vuelto "inalcanzables".

Por eso ha planteado que nadie tendría que vivir en un aparcamiento porque "no puede pagar una casa" pero, desde su punto de vista, "esta es la Palma que deja el alcalde, Jaime Martínez, una ciudad donde cada vez es más difícil tener un techo".

MÉS per Palma ha considerado "especialmente grave" que el gobierno local del PP no haya impulsado durante la legislatura una política de vivienda "capaz de dar respuesta a esta emergencia social".

La formación ha recordado el desalojo de la antigua prisión de Palma, donde el gobierno municipal "dejó más de cien personas en la calle sin una alternativa habitacional".

"Ya se sabe cómo actúa Martínez. En lugar de dar soluciones, expulsa a las personas que sufren las consecuencias de la crisis de vivienda. El problema no desaparece cuando desahucias a la gente, simplemente lo trasladas a otra calle", ha afirmado Truyol.

MÉS per Palma ha exigido al PP un "cambio radical" en las políticas municipales de vivienda, con más vivienda pública, alternativas residenciales y medidas contra la especulación inmobiliaria.

Por estos motivos, ha sugerido a Martínez que si quiere acabar con los asentamientos de caravanas, tiene que empezar por garantizar viviendas "dignas y asequibles" pero, a su juicio, "ha elegido defender los intereses inmobiliarios y de la especulación antes de que las necesidades de la gente".

"Actualmente, por desgracia, el principal desahuciador de Palma es su propio alcalde. MÉS no quiere más personas expulsadas, más familias en la calle ni más gente condenada a vivir sin un techo. Son Hugo no puede convertirse en otra antigua prisión", ha concluido la portavoz.