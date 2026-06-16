MÉS ofrece sus votos para subir el ITS y el Govern responde que no tendría impacto en la afluencia de turistas

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 4 de febrero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha considerado que un eventual incremento del impuesto de turismo sostenible (ITS) no tendría ningún efecto sobre la afluencia del turistas que llegan a Baleares.

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament durante una interpelación en materia de política turística formulada por el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha ofrecido los votos de su cuatro diputados para impulsar esa y otras medidas de contención turística como el impuesto a los 'rent a car'.

Bauzá, no obstante, ha recriminado al ecosoberanista que "todo lo focalizan en el aumento del ITS como si fuese a parar a los turistas que vienen aquí".

"Todos somos conscientes de que la mera creación impuesto no ha afectado para nada en la llegada de turistas y su subida tampoco afectaría. Es que parece que el ITS es la cuestión para que dejen de visitarnos turistas y vayamos hacia el decrecimiento, con el que no comulgamos", ha subrayado.

Sobre la posibilidad de diversificar la economía para que el sector turístico no suponga un porcentaje tan elevado del producto interior bruto (PIB), otras de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa, el conseller ha considerado que es una cuestión que depende de las empresas.

"Es un tema que depende de la empresa privada, que aboga por seguir manteniendo la actividad turística y no aboga por otros sectores", ha sostenido Bauzá, quien ha dicho que la labor del Govern en este campo es meramente de acompañamiento. "Quien tira del carro siempre es el sector turístico", ha incidido.