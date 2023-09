MÉS per Calvià rechaza la propuesta de PP y Vox de derogar el Reglamento Municipal de Normalización Lingüística

El portavoz de la MÉS per Calvià, Rafel Sedano.

La formación anuncia "acciones políticas y judiciales" para proteger los derechos de los catalanohablantes" en el municipio



PALMA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Calvià ha rechazado la propuesta de PP y Vox de derogar el Reglamento Municipal de Normalización Lingüística, que se llevará a la sesión plenaria del próximo jueves, y ha anunciado que emprenderá "acciones políticas y judiciales para proteger los derechos de los catalanohablantes" en el municipio.

En una nota de prensa, MÉS per Calvià ha rechazado de forma contundente la propuesta de PP y Vox de derogar el Reglamento de Normalización Lingüística del municipio, que han definido como "la principal herramienta de defensa de los derechos lingüísticos de la ciudadanía calvianera".

Esta acción, que los ecosoberanistas consideran "enmarcada en un contexto general en toda Mallorca de ataques por parte de la extrema derecha y sus socios contra la lengua y la cultura catalanas", supone para MÉS una "vulneración del Estatut d'Autonomia y la Ley de Normalización Lingüística" que, según ha apuntado la formación, son "dos de los consensos sociales más importantes de la ciudadanía mallorquina y calvianera".

"Ambos son frontalmente atacados por la reforma propuesta por el equipo de gobierno municipal, que impulsa la rotulación en castellano exclusivamente en todo el municipio y suprime principios relativos a la necesidad de proteger el catalán e impulsar su conocimiento", han lamentado desde MÉS per Calvià.

El portavoz de la formación, Rafel Sedano, ha expresado su oposición al Reglamento "para el uso de las Lenguas Oficiales" con que se pretende sustituir la normativa vigente, declarando que supone "un ataque contra el valor de la lengua catalana como patrimonio cultural de Calvià y como instrumento de cohesión social".

En palabras del máximo responsable de la agrupación local de MÉS per Calvià, este reglamento es "una entrega del PP a las tesis ultra de sus socios", una coalición "que todavía no ha publicado su programa de gobierno y en tres meses solo ha tenido tiempo para subirse el sueldo y, ahora, jugar con la catalanofobia para atacar los derechos de la ciudadanía del municipio".

"El reglamento impulsado por la extrema derecha habilitará al Ayuntamiento de Calvià y todos sus entes dependientes a no tener que hacer comunicaciones ni rotulaciones en catalán, algo terminantemente prohibido por la Ley de Normalización Lingüística de Baleares, una normativa de rango superior que no puede ser contradicha por un reglamento municipal", han advertido desde MÉS per Calvià.

En este sentido, Sedano ha afirmado que "MÉS per Calvià emprenderá todas las acciones políticas, sociales y judiciales necesarias para defender la lengua catalana y, por lo tanto, los derechos de los calvianers".

También sobre la "vulneración de la Ley de Normalización Lingüística", ha remarcado "la incoherencia del PP, que ataca normativas aprobadas durante sus propios gobiernos y lo remata manteniendo un doble discurso entre Palma y Calvià".