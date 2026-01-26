MÉS per Inca elige a Alice Weber como coordinadora general y pide limitar la compra de viviendas de no residentes

Miembros de la Asamblea General de MÉS per Inca. - MÉS PER INCA

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Inca ha celebrado su Asamblea General en la que ha elegido como coordinadora general a Alice Weber y ha planteado que se restrinja la compra de viviendas por parte de no residentes, ya que el acceso a una vivienda digna es "un derecho básico de las personas".

Los ecosoberanistas han convocado este espacio de debate y reflexión colectiva que ha servido para "abrir una nueva etapa política" centrada en el refuerzo del municipalismo progresista, la convivencia y la cohesión social ante "el avance de la derecha y la extrema derecha".

En una nota de prensa, MÉS ha explicado que asamblea, además de reelegir a Weber también se ha seleccionado al resto del equipo que conformará la Comisión Permanente y las personas representantes en el Consell Polític de MÉS per Mallorca.

Durante el encuentro se ha hecho un análisis compartido de la situación política actual y de los principales retos que afectan la ciudadanía de Inca.

En este contexto, MÉS per Inca ha reafirmado su compromiso con un proyecto de gobierno "con identidad propia", después de tres legislaturas en las que "ha dejado una impronta decisiva en la transformación del municipio".

La formación ha puesto en valor el papel fundamental de las entidades sociales, culturales, deportivas, educativas y vecinales como "eje vertebrador de la ciudad".

Al mismo tiempo, ha defendido la necesidad de promover y acompañar estas asociaciones para "hacer pueblo, reforzar el sentimiento de comunidad, arraigo y pluralidad que define Inca".

En este sentido, MÉS per Inca ha considerado como "imprescindible" que el Ayuntamiento asuma un "papel activo" de colaboración, coordinación e impulso, al "facilitar que todas las entidades avancen hacia una visión compartida de ciudad orientada a mejorar la convivencia, el respeto y la cohesión social".

"En un contexto general adverso, la agrupación defiende que el municipalismo progresista es una herramienta clave para construir una Inca inclusiva, sostenible y cohesionada, capaz de hacer frente a los discursos de odio y a la fragmentación social que promueve la extrema derecha", ha mantenido la organización.

La Asamblea General ha tratado de abrir así una nueva etapa de "crecimiento", basada en "la autocrítica, el refuerzo organizativo y la apertura a nuevas voces", con el objetivo de "consolidar MÉS per Inca como una fuerza imprescindible del progreso y de la convivencia en la ciudad".

Weber ha alegado que la formación "no es un proyecto cerrado", sino es un proyecto "colectivo en construcción constante". "El futuro dependerá de la capacidad de ser autocríticos, valientes y colectivos", ha apuntado.

MÉS per Inca también ha aprobado un posicionamiento político para instar a las administraciones públicas a tomar medidas "decididas" para "combatir los discursos de odio y promover políticas efectivas de cohesión social, convivencia y redistribución de la riqueza, al apostar por el diálogo y rechazar las políticas de confrontación y exclusión hacia las personas migradas".

La asamblea ha finalizado con la intervención del coordinador de MÁS por Mallorca, Lluís Apesteguia, que ha agradecido el trabajo hecho a la coordinadora saliente, Helena Cayetano, y a su equipo, y ha alentado la nueva dirección recordando que "el cambio real siempre nace del municipalismo valiente y arraigado en el pueblo".

La nueva composición de la Comisión Permanente de MÉS per Inca la integran, además de la propia Weber, Catalina Mayol, Antoni Reus, Laura Rosselló, Mateu Pieras, Maria Ripoll, Jaume Reus, Marta Ferré, Biel Frontera o Antònia Sancho, entre otros.

En cuanto a los representantes de MÉS per Inca al Consell Polític de MÉS per Mallorca, se ha designado a Helena Cayetano, Antònia Sancho, Maria Ripoll, Biel Frontera, David Jordi Llobet y Miquel Bonet.