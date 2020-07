MÉS per Llucmajor reclama "celeridad y valentía" al alcalde en las medidas para hacer frente a la crisis de la COVID-19

PALMA DE MALLORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Llucmajor ha reclamado al alcalde del municipio, Eric Jareño, "más celeridad y valentía" a la hora de sacar adelante las ayudas sociales y económicas para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 y ha apuntado que las medidas anunciadas hasta ahora "son insuficientes".

Según ha recordado la formación ecosoberanista, el Gobierno central ha autorizado a los ayuntamientos a destinar el 20 por ciento del superávit municipal a Servicios Sociales.

"En el caso concreto de Llucmajor, supondría poder invertir 1.700.000 euros y el consistorio renuncia a hacer uso de estos recursos y sólo tiene previsto destinar menos de la mitad", han indicado desde MÉS.

De acuerdo con la formación es una cantidad "insuficiente para dar respuesta a las necesidades sobrevenidas a las familias por la crisis de la COVID-19".

Asimismo, MÉS ha asegurado que ha apoyado las propuestas presentadas hasta ahora en cuanto a ocupación de la vía pública por terrazas y mercados y las relacionadas con los servicios de piscinas municipales y guarderías. "Estas no pueden considerarse ayudas, son simplemente reconocer que no se pueden cobrar servicios que no se pudieron realizar con normalidad durante el estado de alarma. Las ayudas deben ir más allá", han añadido.

BONIFICACIÓN DE LA TASA POR LA RECOGIDA DE RESIDUOS

En este sentido, MÉS per Llucmajor ha recordado que propuso la bonificación de la tasa por la recogida y tratamiento de residuos en aquellos comercios que se han visto afectados por la pandemia, dado que la crisis ha supuesto una merma en la producción. "Esta menor producción de residuos ha provocado al Ayuntamiento un ahorro de 1 millón de euros que sería de justicia destinar a la bonificación mencionada", han señalado.

"Nos preocupa también la situación de la partida de ayudas para cubrir las necesidades básicas, la partida presupuestaria que se destinaba en los presupuestos se agotó hace meses y sólo la ayuda 'in extremis' del Consell de Mallorca que llevó 142.000 euros evitó que el departamento colapsara", han asegurado.

Asimismo, la formación ha reiterado la necesidad de reforzar el número de trabajadores y educadores sociales municipales. "No tiene explicación que el Ayuntamiento no refuerce con el personal necesario el área de servicios sociales cuando reconoce que se han duplicado el número de usuarios y las ayudas a tramitar han tenido que multiplicar por 10", han concluido.