MÉS per Mallorca apoya la regularización de migrantes y defiende que es una medida "necesaria, justa e imprescindible"

Archivo - El diputado de Sumar Vicenç Vidal, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha apoyado la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 personas migrantes aprobada este martes por el Consejo de Ministros, al considerarla una medida "necesaria, justa e imprescindible" para garantizar los derechos humanos, la cohesión social y una sociedad más democrática.

En una nota de prensa, la formación ecosoberanista ha subrayado que ninguna persona es ilegal y que la regularización permite dar seguridad jurídica y dignidad a miles de personas que ya viven, trabajan y contribuyen a la sociedad.

Para el diputado de Sumar Més en el Congreso, Vicenç Vidal, "se normaliza lo que ya existe y supone un paso fundamental para combatir la vulnerabilidad y la explotación laboral".

Desde MÉS han destacado que Vidal ha trabajado esta cuestión como portavoz de la Comisión de Migraciones desde 2023, como enlace entre el grupo parlamentario y los activistas y ONG de la campaña 'Regularización. Ya'.

El diputado ha remarcado que la irregularidad "alimenta la economía sumergida, los abusos laborales y la precariedad". En este sentido, ha sostenido que muchas de las personas afectadas ya forman parte activa de la comunidad.

"Negar derechos no hace desaparecer la realidad, solo la hace más injusta", ha advertido Vidal, quien ha recordado que la iniciativa legislativa popular (ILP) 'Regularización. Ya' ha sido "un clamor transversal de personas migradas, sindicatos, partidos e Iglesia".

MÉS ha defendido una sociedad abierta, diversa y solidaria ante el auge de los discursos de odio y el uso de la migración como herramienta de confrontación política y social.

Para Vidal, la convivencia se construye con derechos e inclusión "y no con exclusiones ni miedo". El diputado se ha mostrado extrañado de que el PP, que llevó a cabo dos regularizaciones y votó a favor de la admisión a trámite de la ILP, ahora se posicione en contra.

"Los problemas de esta sociedad no son las personas migradas que vienen a contribuir trabajando en este país sino de los que vienen a especular y extorsionar nuestro territorio", ha sentenciado.

Con todo, la formación ha pedido que la regularización vaya acompañada de los recursos necesarios en materia de acogida, de vivienda, educación y sanidad, especialmente en territorios como Baleares.

Según Vidal, el Estado tiene que asumir su responsabilidad y garantizar que las comunidades autónomas dispongan de los medios suficientes para hacer efectivas estas políticas".