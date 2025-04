MÉS per Mallorca atribuye el cierre de Ca l'Arcadia a una deuda de 60.000 del Consell y a la "ineptitud" de Galmés

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, y la consellera ecosoberanista Rosa Cursach.

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, y la consellera ecosoberanista Rosa Cursach. - MÉS PER MLLORCA

Piden que la institución insular compre las instalaciones y subrogue a los trabajadores afectados por el ERE

PALMA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha atribuido el cierre del centro de Ca l'Arcadia a una deuda de cerca de 60.000 euros que el Consell tiene con la asociación que lo gestiona, Es Refugi, y a la "ineptitud" del presidente insular, Llorenç Galmés.

Así se ha pronunciado este viernes el portavoz del grupo ecosoberanista en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, después de que la entidad anunciara su intención de cerrar las instalaciones de Ca l'Arcadia (Palma) a finales de este mes.

Para Alzamora, Galmés es el "responsable directo" del cierre del centro debido a que es "la falta de gestión, la nula planificación y su ineptitud como gestor" lo que ha llevado a esta situación.

Además, en un comunicado, MÉS per Mallorca ha señalado que todo ello se ha visto agravado por la deuda acumulada de cerca de 60.000 euros que el Consell tiene con Es Refugi, derivada del impago de las cantidades acordadas para sufragar el alquiler de instalaciones como l'Arcadia.

Fuentes del partido han detallado que estas cantidades se dejaron de pagar a raíz del inicio de unas negociaciones para comprar el centro por parte del Consell que no han llegado a materializarse.

Una situación, ha lamentado la formación, que ha hecho "inviable" el pago de las nóminas de una veintena de trabajadores, quienes se han visto abocados a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), y dejado "un futuro incierto" a los usuarios.

"La deuda propiciada por Galmés evidencia su falta de gestión y planificación. Su ineptitud tiene consecuencias", ha insistido Alzamora.

El portavoz ecosoberanista, no obstante, ha subrayado que la institución insular cuenta con los recursos suficientes para saladar la deuda y adquirir las instalaciones, aunque solo fuera por los casi 100 millones de euros que quedan disponibles de los remanentes.

"Resulta incomprensible que el Consell anuncie alegremente la compra de fincas o diferentes inmuebles y sea incapaz de cerrar un acuerdo en este caso", ha recriminado. "No es cuestión de dinero sino de voluntad", ha añadido Alzamora, quien ha considerado que el cierre de las instalaciones supondrá "un paso atrás en la construcción de una sociedad más igualitaria e inclusiva".

La consellera insular y representante de MÉS per Mallorca en el consejo rector del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Rosa Cursach, pedirá explicaciones al equipo de gobierno en el próximo pleno insular, previsto para el mes que viene.

"El Consell, competente en la gestión de los servicios sociales, no puede inhibirse de la protección de las personas más vulnerables. Exigimos que los usuarios que eran atendidos en estas instalaciones no sean abandonados precisamente por su pobreza. El Consell no se puede permitir perder recursos, sino todo lo contrario", ha sostenido.

MÉS ha trasladado su solidaridad con los trabajadores afectado y ha anunciado que solicitará al IMAS que, en la eventual operación de compra, sean subrogados.

EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha asegurado que se atenderá a las 18 personas usuarias de Es Refugi y ha anunciado que espera llegar a un acuerdo para la compraventa de toda la finca de Ca l'Ardiaca en las próximas semanas.

Según ha explicado este miércoles, en Ca l'Ardiaca hay cuatro edificios que atienden a un total de 188 personas. El IMAS gestiona tres inmuebles, aunque dos de ellos son propiedad de la asociación, mientras que Es Refugi y su gestión son de la entidad.

Tras el anuncio del cierre de Es Refugi, el instituto insular ha solicitado a la asociación ampliar el contrato de alquiler para poder gestionar el cuarto edificio y atender a los usuarios. Igualmente, el IMAS está negociando con la Asociación Es Refugi la compraventa de toda la finca