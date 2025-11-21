MÉS per Mallorca califica de "infamia" la condena al fiscal general del Estado

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha calificado este viernes de "infame" la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García.

Según ha informado el partido en una nota de prensa, Apesteguia ha considerado que quienes hayan seguido el juicio "habrán comprobado que no hay ningún tipo de prueba incriminatoria" contra el fiscal y "muchas demuestran su inocencia".

Apesteguia lo ha considerado un nuevo "caso de lawfare perpetuado desde los sectores más reaccionarios y españolistas de la estructura estatal" y ha cargado contra el PSOE, que, según ha dicho, "ahora se hace la víctima de este lawfare" pero "ha mirado hacia otro lado" cuándo hace décadas que la izquierda alternativa, el sindicalismo, los independentistas, los soberanistas y los nacionalistas "lo sufren".

Así, ha considerado que los socialistas tienen parte de responsabilidad por no haber "depurado las estructuras del Estado de estos sectores que utilizan su poder para frenar cualquier intento de cambio en el Estado español".

Este viernes, un día después del aniversario de la muerte de Franco, Apesteguia ha indicado que espera que quien tenga la capacidad de hacer cambios "reflexione" y ponga sobre la mesa medidas "para que la judicatura esté al servicio de la democracia y no de los sectores más reaccionarios".