MÉS per Mallorca califica al PP como "un auténtico defensor de la saturación" turística

Los ecosoberanistas presentarán el próximo 2 de junio la proposición de ley para la cogestión aeroportuaria

PALMA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha calificado al PP como "un auténtico defensor de la saturación" turística, criticando que "no ha hecho nada" para impulsar textos legislativos con las medias que propuso, como el impuesto a los coches de alquiler.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles, el portavoz ecosoberanista, Llúis Apesteguia, ha reprochado al Govern su "incapacidad" para proponer textos legislativos a pesar de sus palabras "llenas de retórica de contención".

"Lo que demuestra es que no es capaz de hacer nada", ha subrayado, lamentando que el Govern dijo que aumentaría el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que establecería un impuesto a los 'rent a car' y que limitaría la entrada de coches a Mallorca y no solo no lo ha hecho sino que ha votado en contra de las iniciativas de MÉS en esta línea.

COGESTIÓN AEROPORTUARIA

Por otro lado, el portavoz ha anunciado que el próximo 2 de junio presentarán, junto con Més per Menorca, la proposición de ley para la cogesión aeroportuaria.

El ecosoberanista ha defendido la importancia de que Baleares pueda gestionar los puertos y aeropuertos y ha pedido a los grupos parlamentarios que voten a favor.

En caso de que se aprobara en el Parlament, la iniciativa se elevaría al Congreso de los Diputados donde, ha dicho Apesteguia, se verá si los partidos "votan en consecuencia a lo que han votado sus compañeros en Baleares". "La historia no invita a ser tan optimista", ha zanjado.