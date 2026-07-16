MÉS per Mallorca celebra que se cierre la Serra de Tramuntana el día del eclipse pero pide reforzar la vigilancia

Archivo - Carretera de la Serra de Tramuntana con barreras de madera - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha valorado que el Govern haya optado por cerrar el tráfico en la Serra de Tramuntana durante el día del eclipse solar y ha reclamado un refuerzo "suficiente" de los cuerpos de vigilancia para "garantizar la seguridad a los espacios naturales vulnerables".

La formación ecosoberanista ha recordado que hace justamente un mes el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, solicitó a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que cerrase la Ma-10 24 horas antes del acontecimiento, excepto para residentes y personas con alojamiento acreditado, según han recalcado en un comunicado.

Apesteguia ha solicitado que se priorice la seguridad "en todo momento", con una monitorización "exhaustiva" los días antes y sobre todo durante las 24 horas anteriores. Aun así, han considerado que la medida "llega tarde", puesto que si se hubiera tomado hace meses, a su modo de ver, se habría podido "adaptar mucho mejor a todas las casuísticas existentes, al garantizar la movilidad y priorizar siempre la seguridad".

Igualmente, MÉS per Mallorca ha pedido un servicio extraordinario de transporte público de refuerzo, con reserva previa para los titulares del TIB para "evitar todavía más la movilidad en vehículo privado".

Asimismo, ha recordado que el 12 de agosto el fenómeno astronómico concentrará "desplazamientos masivos" de centenares de miles de personas en las zonas con mayor visibilidad y en un momento "muy concentrado en el tiempo" dado que el eclipse durará unos minutos.