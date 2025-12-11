MÉS per Mallorca critica la "nula voluntad" del PP de transferir las competencias de desarrollo económico al Consell

La portavoz de MÉS per Mallorca, Catalina Inés Perelló, en el pleno insular - MÉS PER MALLORCA

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha criticado la "nula voluntad del PP" de transferir las competencias de planificación y desarrollo económico del Govern al Consell de Mallorca.

En el pleno insular de este jueves, la portavoz ecosoberanista, Catalina Inés Perelló, ha cargado contra los 'populares' por la "parálisis absoluta" del Ejecutivo autonómico en el traspaso de dichas competencias.

En este sentido, Perelló ha recordado que se trata de un compromiso que el Consell de Mallorca reclamó por unanimidad al inicio de la legislatura.

A su criterio, es un traspaso "clave" para que la institución insular pueda liderar políticas económicas orientadas a la diversificación del modelo productivo, impulsando sectores vinculados a la innovación, al conocimiento, la investigación y la economía social.

"Mallorca no puede continuar dependiendo de un único sector; necesitamos herramientas reales para crear ocupación estable, de calidad y con futuro", ha defendido la ecosoberanista.

Durante su intervención, ha preguntado por las gestiones para avanzar en el traspaso y, según MÉS, la respuesta de la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, "ha confirmado las peores previsiones".

Para los ecosoberanistas, la misma consellera ha admitido que el Govern no tiene voluntad de llevar a cabo esta transferencia. Así, Perelló ha cargado contra los 'populares' por "bloquear una herramienta esencial para el futuro económico de Mallorca".

"No se puede hablar de promoción económica si luego se niegan las competencias necesarias para hacerla posible", ha lamentado.

Con todo, desde MÉS han reclamado a la institución insular y al Govern que cumplan con el mandato del pleno y que inicien de forma inmediata un proceso de traspaso "real, efectivo y con recursos suficientes".