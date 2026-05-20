MÉS per Mallorca critica que el PP "bloquee" una comparecencia en el Parlament para explicar el programa 'Lloguer segur'

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PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha recriminado al PP que haya votado en contra de su propuesta para que comparezca el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, en el Parlament para dar explicaciones del programa 'Lloguer segur'.

La iniciativa se presentó en septiembre de 2025 y finalmente se ha debatido este miércoles en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua, aunque ha quedado rechazada por los siete votos en contra de PP y el diputado no adscrito Xisco Cardona, mientras que PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca han votado a favor.

En un comunicado, MÉS ha explicado que la solicitud de comparecencia se presentó al constatarse el "fracaso" de esta medida con la que el Govern trataba de abordar el problema de la vivienda en Baleares.

Rosa ha considerado que Reynés debe dar explicaciones sobre por qué no se han conseguido los 2.000 o 3.000 pisos que se prometieron en una primera fase y qué ha pasado con los 14 millones de presupuesto comprometidos para esta iniciativa de los que no se ha ejecutado ni medio millón.

El parlamentario ha sostenido que el "drama social y personal" que viven muchas personas en Baleares que "no pueden tener una casa", bien vale que se les dé una "cuantificación realista" sobre qué se puede esperar del programa 'Lloguer segur' con los cambios que se han incorporado.