MÉS per Mallorca critica que el PSOE bloquee en el Senado su propuesta de crear una comisión sobre insularidad

El senador autonómico Vicenç Vidal. - MÉS PER MALLORCA

PALMA DE MALLORCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El senador autonómico Vicenç Vidal (MÉS per Mallorca) ha criticado que su propuesta de crear una comisión específica sobre los territorios insulares del Estado (Baleares y Canarias) en el Senado haya sido bloqueada este martes por el PSOE, el grupo mayoritario.

Vidal ha expuesto que, a través del grupo del que forma parte MÉS per Mallorca en el Senado, Izquierda Confederal --integrado por Compromís y Geroa Bai, entre otros--, la propuesta se ha trasladado a la Junta de Portavoces, reunida este martes por la mañana.

Tal como ha detallado, en ella se tenían que conformar definitivamente las comisiones de la institución para la próxima legislatura, que serán 32 (24 legislativas y ocho no legislativas). "Desgraciadamente el grupo mayoritario de la cámara, el PSOE, no ha visto con buenos ojos la propuesta, algo que nos parece como mínimo poco sensible", ha lamentado.

Para Vidal "el hecho que haya una comisión dedicada a 'Despoblación y reto demográfico' claramente propuesta por Teruel Existe en defensa de la llamada España Vacía y que, en cambio, se tenga tan poca sensibilidad por el hecho insular demuestra la necesidad de que Baleares tenga voz propia en Madrid no subordinada a los grandes partidos de ámbito estatal".

La propuesta ha recibido una acogida favorable del grupo ERC-EH Bildu, de Esquerra Confederal y del Grupo Nacionalista-Coalición Canaria y Junts per Catalunya-.