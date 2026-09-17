MÉS per Mallorca critica el "sesgo" del Observatorio de Vivienda de Baleares porque "avala" la política del Govern

El diputado de MÉS per Mallorca en el Parlament Ferran Rosa - MÉS PER MALLORCA

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha criticado este jueves el "sesgo" del Observatorio de Vivienda de Baleares porque, según ha considerado, "ignora" la mayoría de datos relevantes y "avala" la política del Govern "en vez de mostrar cuál es la realidad inmobiliaria".

El diputado en el Parlament Ferran Rosa ha señalado que el Observatorio muestra un "desequilibrio entre la oferta y la demanda" sin determinar cómo funciona el mercado, ha señalado en una nota de prensa.

En este sentido, ha lamentado que el estudio "no permita conocer datos básicos" como el número de casas vacías, cuántas están pendientes de rehabilitación o cuántas se destinan a segundas residencias.

La formación ha criticado que "continúe sin estar disponible" el radar de suelo vacante anunciado hace tres años por la entonces consellera de Vivienda, Marta Vidal. "Si no sabes cuánto suelo libre tiene para construir en urbano, ¿por qué el Govern quiere implantar viviendas en suelo rústico?", ha cuestionado Rosa.

MÉS per Mallorca ha destacado la "ausencia de información suficiente" sobre la distribución de la propiedad de las viviendas y sobre las diferentes formas de acceso al mercado inmobiliario. Según Rosa, no se sabe cómo se distribuye la propiedad, ni en qué condiciones acceden los colectivos a la vivienda, por lo que es "muy difícil hacer un diagnóstico completo de la situación".

El ecosoberanista ha señalado que el Govern ha desarrollado "su política pública de vivienda sin un diagnóstico riguroso, aplicando una receta liberal que este Observatorio sesgado ha avalado".