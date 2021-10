MÉS per Mallorca defiende la prohibición de la exaltación militar y la promoción de armas en ferias

El portavoz parlamentario adjunto de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà.

El portavoz parlamentario adjunto de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà. - MÉS PER MALLORCA

PALMA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario adjunto de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha defendido la prohibición de la exaltación militar y la promoción de armas en ferias, después de las imágenes de niños "jugando con material bélico en una feria en un pueblo de la isla".

Según ha valorado Ferrà este lunes en declaraciones a los medios de comunicación, "es lamentable que se invite al ejército a una feria de un pueblo de Mallorca para hacer apología de armamento militar y, además, se anime a los menores a hacer uso de ello".

"El material bélico y real no debería de estar en ferias, no se debería de exponer", ha añadido el portavoz parlamentario adjunto de MÉS per Mallorca, quien ha condenado la imagen de "un menor jugando con material bélico pesado en una feria de Mallorca".

En esta línea, ha planteado y defendido la necesidad de prohibir la exaltación militar y la promoción de armas en ferias, espacios donde, ha asegurado, "se debería de promocionar todo lo contrario, es decir, espacios educativos libres de armas, la cultura de la paz, los derechos humanos y la solidaridad internacional, temas que, también, se promocionan en las ferias de Mallorca".

INICIATIVA CONTRA LA PROPUESTA DE EXTRACCIÓN DE ARENA DEL MAR BALEAR

Por otro lado, el portavoz parlamentario adjunto de MÉS se ha mostrado contrario a que el Estado haya fijado una zona de extracción de arena para regenerar playas en la costa de Banyalbufar, a pesar de que la Comisión balear de Medio Ambiente informara en contra.

Así, ha solicitado "poner freno" al Plan de Ordenación de la Costa Levantina-Balear, que fija una zona de extracción de arena, en lo que, ha considerado Ferrà, "es un nuevo intento de destrucción del mar balear".

Además, ha lamentado el hecho de que "pese a que la ministra Ribera se comprometiera a al consenso con el Govern, este no se haya producido". "Las palabras, una vez más, queden en nada", ha hecho hincapié.

Por todo ello, ha avanzado que durante esta semana, se presentará una iniciativa parlamentaria para retirar la propuesta de extracción de arena del mar balear.