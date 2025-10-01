MÉS per Mallorca exige a Galmés que renuncie a la importación de residuos de Ibiza ante la "falta de cobertura legal"

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que renuncie definitivamente el proyecto piloto y a cualquier futura importación de residuos procedentes de Ibiza al considerar que falta "cobertura legal".

Así lo ha reclamado la formación ecosoberanista en una nota de prensa este miércoles después que el Parlament no convalidara el decreto ley de proyectos estratégicos que modificaba la ley de residuos para permitir dicho traslado.

Por tanto, desde MÉS han considerado que "no hay cobertura legal" para llevar a cabo el traslado de residuos entre ambas islas. Además, han recordado que el decreto preveía una subvención de hasta 50 millones de euros para el Consell de Mallorca para cofinanciar los costes derivados del transporte interinsular.

Sin embargo, han criticado, la institución insular preveía aprovechar este dinero para rebajar la tasa de residuos. Así, desde MÉS han apuntado que si se continuara con el proyecto Mallorca "no solo asumiría el riesgo medioambiental y logístico de recibir los residuos, sino que lo haría sin rebajar la tasa de residuos".

En este sentido, la portavoz de los ecosoberanistas en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha subrayado que ahora "la situación es clara". "El Parlament ha dicho no al decreto y, por tanto, cualquier intento de poner en marcha un proyecto piloto o una importación de residuos no dispondría de una cobertura legal sólida", ha aseverado.

Para Perelló, el presidente insular tiene que "poner fin" al traslado, que ha calificado de "despropósito". A su parecer, responde a la "incapacidad del PP de resolver el problema de residuos en Ibiza".

Los ecosoberanistas han remarcado que el traslado de residuos supondría un "gran impacto medioambiental" con emisiones provocadas por el transporte marítimo y terrestre, especialmente en Son Sardina con miles de camiones que pasarían por la zona.

Así, la formación ha indicado que la ley 8/2019 de residuos y suelos contaminantes establece los principios de proximidad y autosuficiencia, que obligan a gestionar los residuos lo más cercano posible al lugar donde se generan.

"Aquello que propone el PP no solo es jurídicamente inviable, sino que también contradice los principios ambientales más elementales", ha advertido la portavoz insular, a la vez que ha reclamado a Galmés que "defienda los intereses de Mallorca".

Por último, MÉS per Mallorca ha exigido "responsabilidades y explicaciones" al conseller insular de Medio Ambiente, Pedro Bestard, para que "esclarezca si hay algún interés oculto" ante la "insistencia" de permitir la importación de residuos.

Sobre esta cuestión, ha criticado la "incoherencia" de Vox que, a su juicio, ha pasado de defender la no importación a avalar la propuesta y finalmente hacer decaer el decreto.

La formación ha remarcado que ha solicitado en reiteradas ocasiones los informes y expedientes sobre esta operación y que de momento no ha recibido respuesta.