MÉS per Mallorca exige al Govern un cambio de política hídrica ante el descenso de reservas y el riesgo de sequía

Archivo - La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon defiende la PNL para la universalización de la educación 0-3. Archivo. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido este miércoles al Govern un cambio de política ante el descenso de las reservas hídricas y el riesgo creciente de sequía en Mallorca, tras criticar el "fracaso de la que debía ser la legislatura del agua".

La diputada ecosoberanista Maria Ramon ha asegurado en declaraciones a los medios recogidas en nota de prensa posterior, que, en lo que va de legislatura, "Mallorca no está preparada para afrontar una sequía", sino que cada verano hay "menos margen" y "los mismos problemas estructurales sin resolver".

La formación ha considerado "preocupante" que el Govern "continúe fiando buena parte de su respuesta" a dos factores, que son, según ha señalado, la llegada de las lluvias y la entrada en funcionamiento de nuevas infraestructuras de desalinización.

Ramon ha destacado que "Mallorca no puede esperar que llueva" ni "esperar años a que lleguen nuevas desalinizadoras" mientras continúa aumentando la demanda de agua. En este sentido, ha añadido que "las desalinizadoras pueden ser necesarias, pero no pueden ser la excusa para no actuar hoy".

AUMENTO INDEFINIDO DE LA DEMANDA

Los ecosoberanistas han criticado que la actual política hídrica "intenta incrementar permanentemente la oferta sin afrontar le crecimiento de la demanda". Por ello, Ramon ha subrayado que "no se puede continuar proyectando más crecimiento urbanístico, más plazas y más presión" en Baleares sin preguntarse si hay suficiente agua.

"La pregunta no puede ser de donde sacaremos más agua para continuar creciendo, la pregunta tiene que ser cuánta agua tenemos y qué nivel de presión puede asumir Mallorca", ha explicado Ramon.

La formación ha defendido que la disponibilidad hídrica real sea un criterio previo y vinculante para autorizar nuevos crecimientos urbanísticos y territoriales. Así, ha reclamado la reversión de las medidas de Prohens.

Otra exigencia de MÉS per Mallorca ha sido actuar sobre los grandes consumos mediante tarifas progresivas y mecanismos que hagan que quien más consume, especialmente en usos no esenciales, contribuya proporcionalmente más al sostenimiento del sistema.

Ramon ha afirmado que "no se puede trasladar toda la responsabilidad a los residentes" ni "pedir a una familia que cierre el grifo mientras los grandes consumidores continúan sin límites suficientes ni exigencias de eficiencia".

LOS MUNICIPIOS CONFIRMAN LA PREOCUPACIÓN

MÉS per Mallorca ha recogido y analizado las demandas y situación de los municipios durante las últimas semanas para conocer el estado de los recursos hídricos, las actuaciones desarrolladas y las principales necesidades de los ayuntamientos.

Según ha detallado, el diagnóstico muestra una "preocupación generalizada" e identifica "problemas que se repiten en toda Mallorca", como redes envejecidas, problemas de calidad y potabilidad, incremento de la demanda en verano, sobreexplotación de acuíferos y falta de infraestructuras.

Los ecosoberanistas han sostenido que los ayuntamientos también exigen más implicación de las administraciones supramunicipales y denuncian que muchas de las grandes actuaciones necesarias son imposibles de asumir exclusivamente con recursos municipales.

El alcalde de Manacor y candidato al Consell de Mallorca, Miquel Oliver, ha indicado que "los municipios saben qué necesitan y muchas veces qué tienen que hacer", aunque "lo que falta es que el Govern aporte recursos, planificación y liderazgo".

MEDIDAS PARA COMENZAR

MÉS per Mallorca impulsará actuaciones a escala municipal que permitan comenzar a reducir el consumo y mejorar la gestión sin tener que esperar nuevas grandes infraestructuras.

Entre las principales medidas hay planes de choque para detectar y reparar fugas y digitalizar las redes, ordenanzas municipales contra los consumos abusivos y restricciones a los usos no esenciales en situaciones de sequía.

Otras medidas que han propuesto los ecosoberanistas son tarifas progresivas que protejan el consumo básico y penalicen el consumo excesivo, y la extensión del uso de agua regenerada, pluvial y reutilizada para evitar usar agua potable donde no sea necesario.

La formación ha avanzado que se expondrán estas propuestas en los municipios donde gobierna y en los que está en la oposición.