MÉS per Mallorca exige al PP explicaciones tras la eliminación de un programa de salud mental a estudiantes

Las conselleras insulares de MÉS per Mallorca Rosa Cursach y Catalina Inés Perelló. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido explicaciones y responsabilidades este martes al Consell de Mallorca, después de que la Federación de Salud Mental haya criticado que el programa 'Flip Up. Dona la volta a les teves emocions' no continúe este nuevo curso por "un error en la tramitación administrativa".

El grupo ecosoberanista ha preguntado al gobierno insular qué ha sucedido, cómo se ha tramitado el programa, cuándo se ha detectado el error, quién era el responsable y por qué motivo de anunció en junio la continuidad del programa si no se podía garantizar.

Según ha informado en nota de prensa la portavoz de la formación en la institución insular, Catalina Inés Perelló, ha pedido al presidente, Llorenç Galmés, que dé "explicaciones claras y asuma responsabilidades políticas para una situación que no puede quedar reducida a un simple error administrativo".

"Aquí hay una secuencia que el PP debe explicar. Primero anuncia que el programa continuará, después no hace correctamente la tramitación y ahora nos encontramos que 4.000 alumnos se quedan sin el servicio", ha afirmado Perelló.

MÉS ha acusado al PP de limitarse a atribuir el problema a un error administrativo y le ha exigido "transparencia" y que el Consell "haga todo lo que sea legalmente posible" para restablecer el programa este mismo curso.

EL PROGRAMA LLEGÓ EL CURSO ANTERIOR A 4.000 ALUMNOS

El programa de salud mental llegó el curso anterior a cerca de 4.000 alumnos de 30 centros educativos, con 424 talleres de promoción del bienestar emocional y prevención en salud mental.

Del total de alumnos, 213 jóvenes solicitaron ayuda profesional o asesoramiento emocional tras participar en el programa. "No estamos hablando de un programa testimonial, sino de una iniciativa que ha llegado a miles a adolescentes y que ha conseguido que más de 200 pidan ayuda".

Perelló ha lamentado que este programa "desaparezca" por un error en la tramitación, algo que ha considerado "grave", especialmente porque el gobierno insular "había anunciado que continuaría" durante este nuevo curso.

Por su parte, la consellera insular de MÉS Rosa Cursach ha recordado que 'Flip Up' nació como una propuesta de los ecosoberanistas con el objetivo de impulsar políticas de prevención y promoción del bienestar emocional entre los jóvenes.

"Impulsamos entre programa porque considerábamos que la prevención en salud mental es una responsabilidad de las instituciones públicas. Ahora resulta que un error administrativo del Consell hace que el programa no continúe y que sean los jóvenes quienes paguen las consecuencias", ha denunciado Cursach.

MÉS per Mallorca ha pedido explicaciones sobre las consecuencias de la cancelación del programa para los equipos profesionales, que se han quedado sin trabajo.