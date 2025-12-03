MÉS per Mallorca exige responsabilidades a García por los fallos en el teléfono Infosalut Connecta

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha pedido responsabilidades urgentes a la consellera de Salud, Manuela García, por los fallos en el servicio telefónico del servicio de salud.

Así lo ha dicho Apesteguia en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en referencia a una información de 'Diario de Mallorca' que apunta que hace una semana que el servicio telefónico Infosalut Connecta no atiende llamadas.

"No puede ser que tengas desatendido el servicio de atención telefónica y seas incapaz de cubrirlo", ha criticado el ecosobeanista, quien ha atribuido el fallo a una "incapacidad" de la Conselleria.

Además, ha advertido que si la respuesta de la consellera, cuando se le pidan responsabilidades por la cuestión, "es hablar de Koldo García, mascarillas y de la corrupción del PSOE" quizás las responsabilidades políticas que pedirá MÉS serán las de la consellera.