MÉS per Mallorca lleva una proposición de ley al pleno para defender la educación pública

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, comparece en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca llevará una proposición de ley en el próximo pleno en defensa de la educación pública, al considerar que el Govern "está pervirtiendo el reparto entre la escuela pública y la concertada".

Así lo ha señalado el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la que ha cargado contra el Ejecutivo por "hacer un discurso muy peligroso" y no atender "los problemas reales" de la educación.

Según Apesteguia, el PP quiere que haya escuela concertada "incluso donde existe escuela pública" y, además, "fuerza el sistema" para garantizar que la concertada tiene suficientes alumnos.

"No tenemos ningún problema con la escuela concertada, lo que queremos es garantizar que cumple su papel, no que suple la escuela pública donde esta puede prestar el servicio educativo", ha argumentado.

Por otro lado, la próxima sesión plenaria incluirá una interpelación de Unidas Podemos al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en materia de vivienda. Según ha criticado el diputado de Unidas Podemos, José María García, la formación pretende aportar medidas para paliar la falta de vivienda en el archipiélago.

"El Ibavi no tiene ninguna promoción de viviendas y el programa 'Alquiler Seguro' no ha tenido sus efectos", ha relatado García, entre otras medidas del Ejecutivo que a su parecer no resuelven el problema habitacional.